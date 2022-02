Claudio Caniggia fue llamado a indagatoria por abuso sexual

Claudio Caniggia, el exfutbolista argentino que jugaba como delantero, fue imputado y llamado a indagatoria por abuso sexual contra Mariana Nannis, su ex esposa y madre de sus hijos.

Según se informó como primicia en #Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en Radio10, "El hijo del viento" fue acusado de obligar a Nannis de mantener relaciones sexuales pese a su negativa. El hecho ocurrió el 5 de mayo de 2018, en un inmueble ubicado en Cuidad de Buenos Aires. En ese entonces, el ex futbolista no respetó la decisión y ante ello le dijo: "Te voy a matar, hija de puta".

El expediente indica que intentó golpearla en el rostro a mano cerrada, aunque finalmente -debido al cubrimiento que ella misma hacía con las manos- la violencia se concentró directamente en sus brazos.

El documento que se presentó ante la Justicia dejó en evidencia que Caniggia violó a la madre de sus hijos. Tras lo ocurrido, él aseguró ser "amigo del capo de la policía" y que "si hacía la denuncia, su cabeza iba a rodar".

En tanto, la relación entre ambos se fue deteriorando a lo largo de los años. La disputa por los bienes que tienen en común, además de la compensación económica que ella le pide por los años que estuvieron juntos, son algunas de las razones por las cuales la tensión aumenta cada ves más.

"La justicia sabe que tiene plata a nombre de él todo lo tiene la Justicia, los maltratos, los golpes, ejerció todas las violencias conmigo. ¿Todavía están dudando si me golpeó o no me golpeó? Me cagaba a palos, me cogía cuando no quería”, señaló la mujer hace unos años.

“Acá no hay pelea, yo estoy reclamando lo que me corresponde. Estuve 33 años cuidando a mis hijos, y no me dejaban trabajar y encima me cagaban a palos”, manifestó Nannis, y agregó en aquel entonces: “Necesito que la Justicia haga justicia: todos los contratos y los golpes están en la Justicia. Yo todavía estoy casada con ese sujeto”.

El encuentro, por su parte, será el próximo 22 de marzo a las 10 a través de Zoom.

Fuente: Ambito