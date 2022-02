Mauro Zarate habló de Boca y la final en Madrid

Más allá de que sonó durante todo el mercado de pases del fútbol argentino, finalmente Mauro Zárate decidió no regresar a su país y se incorporó a Juventude de Brasil, donde debutó con gol el último lunes en el Campeonato Gaúcho. Sin embargo, el experimentado delantero no se olvida de Boca, donde levantó un par de títulos y también sufrió varios golpes futbolísticos.

“Mi hijo me pide que vuelva a Boca”, confesó el atacante en una entrevista en radio La Red. Y, si bien dejó en claro que “no tenía ganas de volver a jugar en Argentina”, remarcó a su vez que “extraño mucho a Boca”.

Al margen del buen recuerdo y el sentimiento por el conjunto de La Ribera, Zárate ahondó sobre la presión que demanda ser parte de ese mundo repleto de exposición y obligaciones futbolísticas: “Para jugar en Boca tenés que vivir en una burbuja”.

Por otro lado, al extremo de 34 años no le tembló la voz al referirse a la final ante River de la Copa Libertadores 2018. Consultado sobre aquella frase contundente en la previa del choque decisivo en Madrid (“el que pierde se tiene que ir del país”), indicó que “no me arrepiento de lo que dije” y que “de hecho cumplí y me fui de vacaciones a Miami”.

Además, Zárate expresó su desazón por no haber disputado ni un minuto de aquel encuentro del 9 de noviembre: “Me dolió no haber jugado contra River en Madrid”. Y reveló una charla que tuvo tiempo después con Guillermo Barros Schelotto: “Me dijo que se arrepiente de no haberme puesto”.

Con info de TyC Sports