Escándalo en Rosario con las cuentas de eSports de Newell's

Un escándalo se desató en Twitter a raíz del posteo de una joven que denunció por ciberacoso al ahora exadministrador de los perfiles digitales del área de eSports de Newell's, desde los cuáles quien estaba a cargo de manejar las cuentas oficiales del club envió reiterados mensajes pidiendo números de teléfono y acosando a algunas jugadoras.

"Quería dar aviso a todas las pibas creadoras de contenidos y de la escena de CS:GO que la cuenta @NewellsEsports está siguiendo a todas, sacando sus datos personales, les pide el número de teléfono o las intenta chamuyar por el chat frente a todos", escribió Lara García este martes por la mañana en su perfil de Twitter, denunciando que por lo menos cuatro chicas habían recibido mensajes de este tipo.

El posteo en el que denunciaron la conducta del administrador.

El "Counter-Strike: Global Offensive" (CS:GO) es uno de los distintos juegos a los cuales Newell's apunta con su división de deportes electrónicos, que entre otras cosas busca apoyar el crecimiento y patrocinar a jugadores y jugadoras ligados al club que realizan transmisiones por streaming.

En su publicación, García adjuntó capturas mostrando los mensajes que el administrador enviaba por el chat Twitch, el popular servicio de streaming, mientras se desarrollaban partidas del juego.

Capturas de los chats publicadas en Twitter. (@LaraLuciaGarcia)

Algunas horas después, escribió otro mensaje dando cuenta de que el club ya había tomado medidas al respecto: "El verdadero responsable ya se hizo cargo, aunque en este tuit no haya nombres, porque yo sinceramente no sé quien fue la persona que me habló", sostuvo y salió en defensa de un chico que en principio fue acusado por lo sucedido, aclarando que él no había estado involucrado.

El comunicado oficial de Newell's

Desde el club tomaron medidas una vez que vieron la denuncia y publicaron una carta confirmando que "se decidió apartar a quien administraba el espacio (de eSports) y se ha tomado el control de las redes oficiales de esta disciplina".

También manifestaron que se encuentran "trabajando sobre los hechos sucedidos para que cuestiones como estas no vuelvan a suceder", y enfatizaron su repudio contra "cualquier acción de maltrato, abuso de autoridad y/o discriminación entre pares".

El descargo publicado en las cuentas oficiales del club. (Twitter: @NewellsEsports)

"No queríamos hablar para no generar problemas en el club que amamos pero algún día se iba a saber. Agradezco a las personas de la Comisión Directiva y Prensa que se encargaron del asunto. Ojalá nunca más vuelva a pasar", escribió otra joven en Twitter para referirse a lo ocurrido.

Con info de Rosario3