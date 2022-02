Un gesto de la China Suárez confirmó el fin de su amistad con Paula Chaves

Con un silencioso, pero contundente gesto en Instagram, China Suárez confirmó el fin de su amistad con Paula Chaves, modelo y conductora con la que tenía una íntima relación hasta que estalló el Wanda Gate.

"La China Suárez dejó de seguir a Paula Chaves", informó Estefi Berardi en Twitter, dando cuenta de que la actriz eliminó de Instagram a la esposa de Pedro Alfonso, quien aún la sigue en su red social.

Quebrada la amistada, a fines de 2021, cuando salió a la luz el affaire de la ex de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi, la China borró de sus redes a las hermanas Nara: con Zaira, Suárez comparte agencia de modelos y tenían una cariñosa relación previo al escándalo.

En noviembre pasado, Paula Chaves visitó Cortá por Lozano y se metió con reservas en el conflicto que enfrentó a la China Suárez con Wanda Nara y destacó su incondicional amistad con Zaira.

"Es horrible (lo que pasó), pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", había dicho la modelo y conductora. Tomando partido por Zaira Nara y minimizando la amistad que tenía con China Suárez, Paula Chaves agregó: "Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo".

