Jardín Namuncurá: para el abogado defensor, "es un absurdo total pedir 25 años de prisión"

Marcos Barceló, abogado defensor de J.T., -el profesor de Educación Física del Jardín Ceferino Namuncurá, quien está en prisión preventiva desde octubre por varias denuncias por abuso sexual infantil-, consideró que "es un absurdo total pedir 25 años de prisión".

"¿De dónde sale esta cantidad de años?", se preguntó el letrado y añadió: "El fiscal puede solicitar lo que quiera, pero después eso tiene que probarse en un juicio oral".

En este sentido, sostuvo que "se habla de una condena de 25 años, pero yo me enteré de eso por los medios. Esto es una irregularidad y a mí todavía no me notificaron al respecto; se trata de una violación del deber procesal".

"El Ministerio Público de la Acusación (MPA) quiere seguir teniendo el monopolio de la investigación sobre sus propios fiscales. Actualmente, las faltas graves de los fiscales son analizadas por la Legislatura", aseveró.

Al respecto, Barceló explicó que "en Santa Fe, la Investigación Penal Preparatoria (etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores) a cargo de los fiscales no tiene plazo.

¿De dónde saca ese plazo? De la prisión preventiva, que es de dos años y con opción de una prórroga de un año", concluyó.

