Habló Juan Cruz Komar sobre su llega a Central

Juan Cruz Komar habló de sus sensaciones como futbolista de Central y confesó que pensó que podía pasarse todo el semestre sin jugar: “En algún momento sí, sobre todo en los últimos días, lo vi cercano. Siempre tuve a fe de que se iba a dar, pero el tiempo no abundaba y podía pasar cualquier cosa”, dijo.

El defensor canalla habló en conferencia de prensa sobre sus primeros días en el club, pero no quiere apurarse, sabe que difícilmente pueda debutar el sábado ante Godoy Cruz: “Este año todavía no hice fútbol y si bien físicamente estoy diez puntos creo que todavía me falta un poco de rodaje. Pero eso es algo que no manejo yo. Lo que busco es ponerme bien lo más rápido posible, y cuanto antes espero estar a disposición.

En tal sentido, se refirió al tiempo que demoró su traspaso: “Me dio bronca porque me hubiera gustado estar antes, participar de la pretemporada y de los amistosos. Pero ya está, se dio así y de ahora en adelante me tengo que preocupar por ponerme a punto”.

Sobre la presión a la que se someterá cuando salga a la cancha después de tantas expectativas, dijo: “Algo estoy trabajando sobre ese tema, pero creo que no tengo que tener más presión que la de cualquier otro jugador. Habrá un plus por el sentimiento que tengo con el club, pero tengo claro en qué me tengo que enfocar en el bien del equipo. Todas las situaciones que se puedan generar ajenas a mí no me las puedo cargar”.

Además, se refirió a sus primeras sensaciones al llegar al club: “Ya fue fuerte entrar al predio, ponerme la ropa del club y compartir grupo con los referentes que tiene este plantel. El equipo tiene mucho compromiso, sabe a lo que juega y eso sí me llamó la atención.

En ese sentido, habló de sus ganas de jugar en el Gigante: “Trataré de disfrutarlo, pero siempre con responsabilidad. Ojalá pueda disfrutar, pero sin desenfocarme”.

Y agregó: “Central es un club enorme, que siempre tiene la obligación de pelear por cosas importantes y desde mi lugar quiero hacer todo lo posible para que eso se dé”.

Finalmente, se refirió otra vez a lo que fue la novela de su pase: “Fue difícil porque se hizo muy largo, pero lo llevé bastante bien. Traté de estar tranquilo, de enfocarme solamente en entrenar para estar lo más preparado posible. Lógicamente tuve momento de mayor ansiedad, pero en general lo llevé tranquilo.

Con info de Rosario3