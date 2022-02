Pondrán en marcha una unidad especial para combatir el delito complejo

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, adelantó que el gobernador Omar Perotti firmará un decreto para la creación de una fuerza especializada para combatir el narcodelito y el delito económico.

“Estamos creando, por medio de un Decreto del gobernador Perotti una unidad especial de investigación del crimen organizado que va a estar a cargo de Maximiliano Bertolotti", detalló.

Además, aclaró que el nuevo organismo "está consensuado con el MPA. Va a ser una fuerza de elite que va a recibir capacitación de agencias internacionales y va a estar a disposición del MPA y de la Justicia Federal en caso de que la requieran. Puntualmente para delitos complejos (narcodelito o delitos económicos)”.

Finalmente, el funcionario provincial reconoció que “hay cierto reduccionismo a decir que se soluciona con más policía en la calle, pero me parece que ese solo enfoque no va. Tiene que estar el Estado presente para fortalecer la investigación. Todavía no se ha fortalecido la labor de los fiscales ni con recurso humano ni tecnológico”.