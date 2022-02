Blanco: "Durante la gestión anterior no existió la obra pública en Reconquista"

El arquitecto Fernado Blanco fue secretario de obras públicas del municipio de Reconquista y habló de la obra pública de la administración del intendente Amadeo E. Vallejos. No tuvo reparos a la hora de cuestionar a la gestión anterior que "no transformaron absolutamente nada en Reconquista, no existió la obra pública", fustigó.

"Yo noto que en los medios de comunicación, llamativamente, de un tiempo a esta parte, pretenden compararse obras ejecutadas de un lado y del otro como que del lado de Reconquista está mal y del lado de Avellaneda está bien. Por ejemplo, las veredas de la plaza de Avellaneda tienen muchas más fisuras que en las de Reconquista, y eso no quiere decir que estén mal hecha, están hechas con la misma tecnología, con el mismo tipo de hormigón, pero hay que tener en cuenta que las veredas de la plaza 25 de Mayo se hicieron hace 20 años", dijo el arquitecto Fernando Blanco, quien fue secretario de Obras Públicas de la municipalidad de Reconquista y actualmente asesor de varias obras que se ejecutan en la ciudad.

"La obra pública necesita una política de mantenimiento", remarcó Blanco y pidió al concejal Hugo Firmás (concejal de Juntos por el Cambio) que cuestiona la obra pública actual, ser "más serio en los cuestionamientos, parece ser que el pavimento en Reconquista está mal y el pavimento que se hace en Avellaneda está bien, yo digo, recorramos las calles , seamos justos y recorramos ahora la Calle 21 en Avellaneda y andá hasta el Autódromo y vas a ver cuadrillas de obreros trabajando porque el pavimento está hecho pelota, por eso hablo de tener una política de mantenimiento sobre la obra pública, las mismas se deterioran, hay que hablar con fundamento", añadió el arquitecto.

Batería de obras

"Hoy, la batería de obras que se están llevando adelante en Reconquista, no tiene antecedentes. Yo lo escuchaba días atrás a mi amigo Hugo Firmán decir que hay que hacer una obra y terminarla, así es fácil decirlo, cuando en realidad no realizaste nada, es decir, en la gestión que estuvo Hugo, que hizo una excelente gestión en materia de servicios públicos, hay que reconocer que en la gestión anterior, no transformaron absolutamente nada en Reconquista, no existió la obra pública, entonces hoy es fácil decir que hay que empezar una obra y terminarla. Hoy el municipio de Reconquista, no puede llevar adelante más obras por administración, eso quiere decir que todo lo que se gestione de ahora en adelante tiene que gestionarse previendo la mano de obra porque debido a la cantidad de obras de distintas características que hay en ejecución, no tiene los recursos humanos para llevarla adelante a pesar de que la actual gestión y la anterior fueron las que más invirtieron en equipamiento".