Gritos, tensión y acusaciones en el juicio contra Alvarado

Esteban Alvarado tuvo un momento de ira desatada contra los fiscales en la cuarta audiencia en la que se lo juzga como jefe de asociación ilícita, instigador de un asesinato y cinco hechos de lavado de activos. ¿Así me van a condenar? ¿Jugando sucio, haciendo trampa?, exclamó tras ponerse de pie con energía frente al planteo de uno de los acusadores. "Si esto empieza así no va a terminar bien", advirtió.

El arranque de furia de Alvarado fue en el desarrollo regular de la audiencia que presiden los jueces María Isabel Más Varela, Patricia Bilotta y Alejandro Negroni. Ocurrió en una jornada marcada por la fuerte tensión de un testimonio considerado por los acusadores como prueba relevante en contra de Alvarado: la voz de Carlos Argüelles, un ex colaborador de Alvarado que terminó alejándose de él, para convertirse en testigo colaborador, y que fue asesinado el año pasado.

Se estaba difundiendo el audio del testimonio de Argüelles que fue registrado hace un año. En un momento en que surgió una confusión a raíz de una aparente deficiencia del audio el fiscal Matías Edery se puso de pie con la intención de mostrar la transcripción escrita en la copia de los audios que uno de sus defensores, como todas las partes, tenían.

Frente a eso Alvarado reaccionó con ira. ¿Cómo puede ser que el fiscal le esté mostrando qué tiene que declarar si es imputado? ¿Así me querés condenar Schiappa Pietra?", dijo casi gritando, conectado por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza. "Si esto empieza así no va a terminar bien", agregó. Luego pareció consciente de su momento de exaltación y dijo que no quería que eso se interpretara mal. Los abogados defensores del principal acusado pidieron la exclusión de ese testimonio como prueba señalando que los fiscales habían hecho algo irregular.

“Nunca jugamos sucio en ningún caso”, replicó tras la expresión de Alvarado el fiscal Schiappa Pietra, luego de que una jueza del tribunal le llamara la atención al principal imputado por el tono en que se expresó y por la interrupción. “Edery le va a explicar lo que se acaba de ver allí”, añadió el fiscal, y entones su colega explicó que la hoja que tenía entre sus manos cuando interrogaba a Argüelles de la que el imputado y su defensor contenían una copia de una transcripción de los audios que le estaban haciendo escuchar al mecánico.

Para los fiscales la situación fue preocupante en tanto que Alvarado ya admitió varios delitos que se le imputan de características violentas: la balacera contra la casa de una funcionaria que colabora con la fiscalía, haberle dejado a ella misma la cabeza cortada de un perro y haber disparado contra el Centro de Justicia Penal.