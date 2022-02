Su madre le regaló casi 2 mil dólares por no usar redes sociales hasta los 18 años

Si alguien te dijera que te pagaría US$ 1.800 por no utilizar las redes sociales durante seis años, ¿lo harías? ¿Podrías hacerlo?

Sivert Klefsaas lo hizo.

"Me pareció increíble", dijo Sivert este martes, "pensé: 'Ah ¿qué son 6 años más?".

En 2016, Lorna Goldstrand Klefsaas desafió a su hijo Sivert, de 12 años, a mantenerse alejado de las redes sociales hasta los 18 años. Si completaba el reto, ella le premiaría con el dinero en su decimoctavo cumpleaños. El 19 de febrero de 2022, Sivert reclamó su premio.

Lorna se inspiró en un reto que escuchó en la radio llamado "16 por 16", en el que una madre daba a su hija US$ 1.600 al cumplir los 16 años si se mantenía alejada de las redes sociales. Ella decidió subir la apuesta a dos años y 200 dólares más.

Sivert dijo que no fue muy difícil vivir sin las redes sociales, y que no pensó mucho en ello durante esos seis años. A los 12 años, Sivert no usaba mucho las redes sociales de todos modos. La única aplicación que tenía antes de la apuesta era Snapchat, que borró un día después de probarla.

"No diría que hubo un momento en el que pensé que estaba a punto de romper (el compromiso)", dijo. "A medida que avanzaba, era más una cuestión de orgullo".

Con información de CNN en Español