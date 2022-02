Gustavo Munúa: "Nos estamos preparando para dar un salto de calidad de visitante"

El entrenador Tatengue habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento de este viernes. El uruguayo no podrá contar con Mauro Luna Diale, de gran partido ante River en la primera fecha, por una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha. Esta lesión la sufrió mientras se desarrollaba el primer tiempo ante Atlético Tucumán el martes pasado. Por lo pronto, se aguardan los estudios para constatar si se trata de una lesión más grave.

En conferencia de prensa habló sobre el posible reemplazante: "Lamentablemente el otro día Luna Diale tuvo un problema, pero no es muy grave, esperemos que la recuperación sea rápida. Respecto a Nardoni y Peralta, son jugadores diferentes. Ya veremos que hacemos".

Unión armó una gran defensa y no es casualidad que sea el único equipo que no recibió goles en el torneo: "Es algo positivo para nosotros, lo venimos trabajando desde el año pasado. Hablábamos de eso, queríamos terminar siempre con el arco en cero, en los últimos partidos lo hicimos, mejoramos en esa función y lo queremos mantener. Es un trabajo constante, no hay que perder la concentración ni un segundo".

"La seguidilla es para todos los equipos, estamos todos iguales. Trabajamos bien en el descanso y alimentación, estamos en esos detalles para que tengan una buena recuperación. Queremos seguir manteniendo la dinámica" destacó sobre el estado físico del plantel.

Por último destacó: "Intentamos crecer y estar en todos los detalles, saber cómo mejorar e insistir en muchos aspectos que el equipo viene trabajando bien. Sabemos dónde vamos, es un equipo complicado que corre mucho y nos van a exigir. Nos estamos preparando para dar un salto de calidad de visitante, que es lo que queremos".