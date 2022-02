El armado para el 2023 está en marcha: quiénes integrarían el "frente de frentes"

La senadora nacional mandato cumplido Alejandra Vucasovich dialogó con Raúl Bigote Acosta por LT8 y Cadena OH! y precisó que sectores integrarían el "frente de frente" pensando en las elecciones del 2023.

"En la provincia estamos los peronistas reutemistas, o sea los peronistas no K; la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica. Con las puertas abiertas para el Socialismo pero hasta ahora no están. No lo veo cerca -por lo menos hasta ahora- a Antonio Bonfatti de este frente de frentes", indicó.

Respecto al tejido electoral en el territorio nacional, "hay cerca de 70 partidos provinciales, distritales que también adhieren a Juntos por el Cambio. Algunos con representación legislativa en las provincias y Nación", dijo Vucasovich.

"El miércoles participamos de la Mesa Nacional del peronismo republicano, con Ricardo Spinozzi. Ya nos habían invitado pero es la primera vez que vamos. Hay una representatividad de las provincias muy importante", sentenció.

Vucasovich sostuvo que la idea "es lograr la representación de 24 provincias y el otro día había 18 sentados en esa mesa. Viene fortificandose ese espacio. Decimos que somos el peronismo porque el resto del gobierno provincial y nacional son kirchnerismo, no son peronismo".

Por último, reconoció que son optimistas en la provincia con este frente de frentes "porque los actores tienen mucha responsabilidad sin aspiraciones personales; todos piensan en Santa Fe de verdad, con posturas muy firmes y equipos de trabajo que ya están funcionando. Por ejemplo los equipos están trabajando con el tema de la inseguridad".