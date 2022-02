Acusaron a Sofía Jujuy Giménez de maltrato animal por posar sobre un caballo

Sofía Jiménez fue severamente cuestionada por sus seguidores en la sección de comentarios después de compartir una imagen en la que se la ve posando arriba de un caballo.

A los usuarios de las redes no les pareció correcto que la modelo se contorsione sobre el animal y la acusaron de maltrato.

“Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regala algo distinto. Los caballos, por ejemplo, me transmiten mucha paz; me tranquilizan y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos... Es hermoso”, escribió la mujer minutos antes de la polémica.

“¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada”, “Podés mostrarte sin estar jodiendo lo al caballo... No es un ´mueble´ donde apoyarse... No caigamos en tanta chotada”, “Pobre animal, ¿es una cama?”, “Sofi te sigo por tu buena onda, pero en serio, si no sos muy animalera te digo que los animales no están para la exposición de la gente, ni molestarlo ni joderlo. No creo que ni a vos ni a mí nos gustaría que alguien se nos cuelgue en la espalda para una foto. Los animales respiran, sienten al igual que los humanos, nosotros lo podemos expresar en palabras, ellos no, así que te invito a conectarte de otra manera con los animales”, fueron algunos de los comentarios.