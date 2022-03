Julio César Falcioni: "Hicimos esta rotación para ver rendimientos y que estén todos preparados"

Colón hizo lo que tenía que hacer: ganar par avanzar en la Copa Argentina. Quizás el 2-1 ante Sportivo Peñarol fue muy ajustado. Sobre todo por lo realizado en el segundo tiempo, donde le costó después del descuento. Sin embargo, el DT Julio Falcioni se fue muy conforme en rondas generales.

"Fue un primer tiempo excelente, donde creamos muchas opciones de gol. El 2-0 quedaba corto y en el segundo tiempo, en una jugada perdida, achicaron la diferencia. Creo que el partido Colón lo manejó de buena manera", apuntó luego del duelo en Rafaela el conductor sabalero. Respecto a la confección de la formación, con 11 cambios, explicó: "Hicimos esta rotación para ver rendimientos. No solo de lo que vemos en las prácticas sino también en la actividad oficial".

Volviendo al partido ante Sportivo Peñarol, apuntó que "en el segundo tiempo no es que se complicó, pero no tuvimos las certeras para definirlo. Fuimos justos ganadores". Asimismo, hizo Julio Falcioni se refirió a lo implacable que es Ramón Ábila: "Hizo un recorrido de minutos más importantes y con mayor exigencia. Buscamos que todos se sientan importantes y puedan jugar. Es un lindo problema, que todos puedan mostrarse para competir. Desde ese lugar, espero que haya sido un beneficio sea para todos. Me pareció una buena oportunidad para mirar y buscar diferentes opciones a las que apelar durante todo semestre".

Hicieron ruidos las declaraciones minutos antes de Paolo Goltz, donde reconoció no sentirse cómodo ante la falta de minutos. Aunque Julio Falcioni fue contundente: "No hablé nada con él".

En el final del análisis del pase de Colón a los 16º de final de la Copa Argentina, Julio Falcioni describió: "El equipo sostuvo el ritmo, atacando siempre y buscando espacios. Creo que la diferencia debió ser mayor. Me voy conforme. Todo se mira. El resultado es importante para seguir en la Copa Argentina. La oportunidad para jugadores que no venían jugando tanto y encontrar minutos. Esto nos lleva a que estemos todos preparados".

Con info UNO Santa Fe