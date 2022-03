Wanchope Ábila: "Todos los jugadores están comprometidos y se está viendo partido a partido"

El delantero convirtió su primer tanto con la camiseta de Colón en el triunfo por 2-1 a Sportivo Peñarol de San Juan por la Copa Argentina, certamen en el que el delantero cordobés es el máximo anotador. “Julio (Falcioni) es muy simple en el mensaje. Uno trata de tomarlo, de trabajar y de mejorar", comentó en primera instancia el goleador ex Boca juniors.

Y luego continuó explicando: "Después obviamente, después de todo lo que él pide uno sabe lo que puede dar y uno está dispuesto a trabajar para poder dar todo eso que uno ya sabe y brindárselo al equipo".

Por último, el oriundo de Córdoba destacó el compromiso de cada uno de los integrantes del plantel: "Eso es lo importante de este plantel, que la verdad no es muy largo, pero si tenemos a todos los jugadores comprometidos y creo que se está viendo partido a partido".

Wanchope Abila llegó a Colón luego de irse en conflicto con Boca y en TyC Sports le preguntaron sobre lo que estaba sucediendo ahora en su ex club con Sebastián Battaglia, Agustín Almendra y Darío Benedetto.

“Estaba durmiendo la siesta, estaba descansando que hoy tenía un partido importante. Me preparé muy bien para este partido, lo venía esperando desde hace mucho tiempo, estoy muy contento por haber convertido”, contestó Abila, quien en esta oportunidad la tiró afuera.

“Hablé con el Pipa temprano pero después no hablé más nada, no vi más nada porque me concentro en lo que es el partido. Estoy en Colón, juego en Colón y estoy muy metido acá, disfrutando de mi gol y la victoria”, agregó Wanchope.