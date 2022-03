Una mujer dio a luz en el asiento trasero de un patrullero

Una mujer dio a luz en el asiento trasero de un móvil policial, apenas unas segundos después que el patrullero llegara al estacionamiento del Hospital José María Cullen.

Alrededor de las cuatro de la mañana del martes, Andrea rompió bolsa y ante la desesperación por el alumbramiento, su esposo se dirigió hasta la Subcomisaría 2ª para solicitar ayuda.

Cuando el Suboficial Rubén Fantini arribó hasta el domicilio, el parto se encontraba en estado avanzado, por lo que colocó a la mujer en el asiento trasero del coche y partió rápidamente al Hospital Cullen.

Sobre lo sucedido, Fantini narró: "Se hizo presente un muchacho en la comisaría solicitando colaboración ya que su mujer había roto bolsa. Me acompañó hacia su domicilio donde la madre ya estaba dando a luz. La mujer estaba en el piso del baño, el bebé no había nacido del todo y nos dimos cuenta que la situación era complicada porque la criatura no tenía muchos signos vitales, no tenía movimiento así que tomamos la decisión de trasladarlo, porque la espera de una ambulancia podía perjudicar más al bebé”.

El parto culminó en el asiento trasero de la unidad policial, cuando llegó a la playa de estacionamiento de la guardia del nosocomio. El bebé nació con signos vitales muy débiles, por lo que fue trasladado de urgencias al Shock Room donde los profesionales lograron estabilizarlo y trasladarlo a sala de Neonatología.