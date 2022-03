Cuatro de cada diez familias de Rosario fueron víctimas de algún delito

a Encuesta de Victimización del Delito en Rosario que realizó Fundación Libertad en febrero arrojó como resultado que el 41% de las familias sufrió algún tipo de robo, hurto, lesiones o tentativa de robo, lo que advirtió un crecimiento del 6,1% respecto a junio de 2017 (último registro disponible). Entre los damnificados, predominan los jóvenes de entre 18 y 25 años, y los distritos municipales Sudoeste y Sur.

De acuerdo con el estudio, solo casi 2 de cada 10 de los consultados realizaron la denuncian ante alguna dependencia: comisarías (18,1 %), Centro Denuncia Territorial (1 %) o Tribunales (1%). En tanto, el 71,9 % respondió que no recurre a ningún organismo y el restante 8 % no pudo precisar este aspecto. En la medición de junio de 2017, las denuncias ante comisarías alcanzaban el 26% y la cifra que englobaba a quienes optaban por no cursar las mismas era del 49%.

“Preocupa la proliferación del delito, pero lo que esta encuesta nos deja en claro es que los ciudadanos confían cada vez menos en las instituciones del Estado que deberían abogar por su seguridad o defensa. Y éste es un punto que tendría que interpelar o, al menos, llamarles la atención a las autoridades competentes”, sostuvo el director de Investigaciones de Fundación Libertad, Garret Edwards.