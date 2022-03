El intendente de San Carlos fue agredido en la apertura de sesiones del Concejo

El intendente de San Carlos, Juan José Placenzotti, denunció haber sufrido violencia y recibido amenazas por parte del secretario general de SITRAM San Carlos y otros tres ex empleados municipales, luego de finalizar su discurso de apertura de sesiones del Concejo.

“En carácter de Intendente electo del Municipio de la Ciudad de San Carlos Centro, desde 10 de diciembre de 2019 (…) vengo a formular formal denuncia contra los que se identifican en las imágenes que se acompañan y se identifican personalmente como: M. A. R.; M. H. A.; R. S. M. y P. C. G. por el ataque proferido hacia mi persona (…) en la sede del Concejo Municipal de San Carlos Centro en ocasión en que intentaba retirarme del mismo luego de haber realizado la apertura de sesiones ordinarias correspondiente al presente período”, reza la denuncia que presentó el mandatario local ante el Fiscal de la Unidad Fiscal Esperanza, Dr. Alejandro Benítez.

Placenzotti señaló que luego de la exposición “y habiendo pedido el Presidente del Concejo un cuarto intermedio, me levanto dirigiéndome a la única puerta con que cuenta el recinto, y la misma me es bloqueada desde adentro por cuatro personas que se identifican como M. A. R.; M. H. A.; R. S. M. y P. C. G. El primero que se conoce como secretario general de SITRAM San Carlos y los otros tres ex empleados municipales”.

En el video presentado por el funcionario municipal se observan al titular de SITRAM San Carlos referirse a una fecha de reunión. “Cuestión que le es aclarada, y a la par el nombrado (otro de los involucrados en los hechos) con contactos físicos violentos, materializados por empujones varios, pisotones, exponiéndome el cuerpo pegado a mí para provocarme o causarme amenaza concreta, profiere insultos hacia mi persona, al ex Intendente, a la Apoderada del Municipio, mientras se dirige con violentas exigencias, causando un grado de violencia que sólo pudo destrabarse por el ingreso de un personal dependiente de la administración, que acudió para poder sacarme de allí abriendo la puerta desde afuera hacia adentro; y lo hizo ante lo que se evidenció como amenaza concreta hacia mi persona por quienes estaban siguiendo la transmisión en directo de las redes de difusión pública que se habían reunido allí para transmitir la apertura de sesiones”.

El intendente remarca en la denuncia que “de otra forma me hubiera sido imposible salir, ya que habían concretado mediante la fuerza el cierre por completo de la puerta – que abre hacia adentro- y los concejales presentes no hacían nada para impedir el ataque, incumpliendo de esa manera con la obligación legal que les cabe, de preservar el orden, y sin hacer uso de la facultad del llamado de la fuerza pública en caso necesario. Nada hicieron para preservar mi persona del ataque violento, muy por el contrario, por los antecedentes habidos en la relación con los mencionados atacantes se puede afirmar que ha sido éste un hecho “armado”, “consensuado” para materializar el ataque concreto en ese ámbito y en esta oportunidad en que tenían la seguridad que el Intendente acudiría como cada año, a dar el mensaje de apertura. Y es más, fue incentivado por el concejal Perezlindo, ello cuando ya los violentos se encontraban en el interior de la sala. Conmigo se encontraba el Secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Pierini, a quien también le impedían la salida, y recién pudo hacerlo detrás de mí cuando Luciana Weihmüller – empleado dependiente- acude en ayuda, y abre la puerta con lo que los violentos deben ceder el paso”.