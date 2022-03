Nancy Pazos se cruzó con Analía Franchín y Flor Peña

Nancy Pazos tuvo un intenso ida y vuelta con Analía Franchín y Florencia Peña.

La panelista lanzó en pleno aire de Flor de Equipo (Telefe) una polémica teoría que dice que "Si sos machista sos violador".

En el programa estaban tratando el tema de Lali, una mujer que vive amenazada por su expareja, quien se encuentra prófugo de la Justicia luego de intentar matarla en dos ocasiones. Ante este marco de hechos aberrantes, comenzaron a hablar sobre la violación grupal en Palermo. "Hay un montón de patrones de conducta que tenemos como sociedad que van repitiendo. No es que estas cosas no te van a pasar nunca. Te puede pasar cerca tuyo porque hay patrones de conducta que repetimos sin darnos cuenta", indicó Pazos.

En ese momento, Analía Franchín dijo: "Puede haber patrones de conducta, claramente. Pero si tu hijo es violador, la culpa no es de la sociedad", consideró la periodista recordando los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró que la violación cometida por seis jóvenes el lunes pasado no es un hecho aislado, que no son "bestias" ni una "manada", sino "tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo" que "responden a la misma matriz cultural".

Nancy la interrumpió y le dijo: "La sociedad machista es violadora. Es el concepto global. La sociedad machista viola por sí misma. ¿Por qué viola? Porque se cree dueña del cuerpo de la mujer. Ese es el concepto que te meten de entrada. El varón heterosexual está hoy en un escalón más arriba". "Pero ser machista no es ser violador", cruzó Franchín. "No, eso ni hablar", coincidió Flor Peña.

"Ser machista es una cagada y hay que cambiarlo, pero no te convierte en un violador", agregó Analía. Entonces Nancy la cruzó para asegurarle que "ser machista es ser violador". "No, estás totalmente equivocada", le respondió Franchín. Cuando Nancy insistió, Analía lanzó: "Mi padre era machista, porque era de otra época, pero jamás hubiera abusado de una mujer".

En ese momento intervino Peña, quien intentó persuadir a Pazos, y afirmó: "Pero vos lo estás diciendo de una manera metafórica". "No, literal", reafirmó Nancy.

Entonces la conductora expresó: "Puedo comprender a la sociedad machista, a mujeres que también lo sean porque fueron criadas de esa manera. El hombre tiene una sensación de pertenencia con la mujer... Pero yo tengo hijos varones, vos tenés hijos varones y entiendo que pueden cometer algún pensamiento que por momento podemos charlarlo en casa pero sé claramente no son violadores. Tampoco quiero que a partir de un así se diga que todos los hombres son iguales porque no es así", dijo sentando su postura con firmeza.

"Hay hombres malo y buenos, y hay mujeres buenas y malas. Lo que pasó el lunes fue algo de seis energúmenos, que están totalmente desquiciados, que son totalmente condenable y nos despiertan muchas alarmas. Pero no podemos hacer condenable a toda la sociedad porque hay un montón de hombres que cuidan a las mujeres", cerró.

