Desde FESTRAM aseguraron que ahora "comienza una nueva etapa"

El pasado jueves asumió el nuevo Consejo Directivo de FESTRAM para el período 2022-2026, encabezado por el secretario general Ignacio Jesús Monzón, titular del gremio municipal en Capitán Bermúdez y secretario general de la CGT San Lorenzo.

El acto realizado en el salón auditorio del Complejo Institucional de la Federación en la capital provincial reunió a 39 de los 43 sindicatos que la integran, lo que corrobora la amplia representación territorial alcanzada, con dirigentes de todas las regionales que conforman el nuevo Consejo Directivo y donde la impronta de la participación de las mujeres y los jóvenes es otro de los elementos a destacar.

En el cierre fueron oradores Ramón Acosta, titular de la CGT General Obligado, Marcelo Brizuela por la CGT San Lorenzo, Claudio Leoni, secretario General saliente, Andrea Paz, flamante Secretaria Adjunta, y el nuevo Secretario General de FESTRAM, Ignacio "Noni" Monzón.

Estuvieron presentes también, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, José Luis Freyre, el director Regional y el Jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio y Daniel Mendoza, respectivamente.

También el intendente de Capitán Bermúdez, Daniel Cinalli, miembros de la paritaria municipal representados por el presidente Comunal de Cañada Rosquín, Ulises Puntonet, funcionarios municipales y concejales de Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán y Tostado, en representación de la Ministra de Educación Adriana Cantero, el Sr. Ricardo González y representantes de gremios del cordón industrial, del norte provincial, Rosario y de la Corriente Federal de Trabajadores.

Claudio Leoni resaltó: "Somos una Federación que tiene un claro encuadramiento de la dimensión política de lo que debe ser una organización sindical". Y agregó: "Los trabajadores son parte de un mundo que hay que cambiar y nosotros hemos venido trabajando en ese proceso para ser una sociedad más justa y por lo tanto la hora exige -más que nunca- lealtad con los trabajadores. Esto es lo que más hay que tener para estar al frente de una organización sindical"

Luego la secretaria adjunta Andrea Paz expresó: "Esta nueva comisión tiene hoy una clara participación de la mujer. Invito a las compañeras municipales a sumarse pues hemos evolucionado, crecido, y estado presente a la par de los compañeros en cada movimiento y movilización. Hoy estamos en el nivel de las decisiones, con tareas planificadas, aumentando nuestros niveles de organización y ratificando que la lealtad será un elemento esencial de nuestro accionar".

En el cierre de la actividad, Ignacio Jesús Monzón, además de resaltar nuevamente el rol de las mujeres en la nueva conducción señaló: "Comienza una nueva etapa en FESTRAM, pero si uno no es abierto, si no es solidario, si no es compañero, y agradecido a los trabajadores municipales que siempre nos han acompañado, no llega a ningún lado. Este es nuestro compromiso con Uds"

Plenario de Secretarios Generales

Antes del inicio del acto de asunción de las nuevas autoridades se desarrolló el Plenario de Secretarios Generales convocado a efectos de debatir las negociaciones llevadas adelante en la Paritaria Municipal.

Los miembros paritarios informaron respecto a la reunión desarrollada el miércoles 2 de marzo, sobre la predisposición por parte de la representación patronal de alcanzar un acuerdo beneficioso para los trabajadores y el compromiso de efectuar una propuesta concreta la próxima semana.

No obstante, el Plenario facultó a los miembros paritarios a decidir las acciones adecuadas si las negociaciones no cumplen con las expectativas del sector, así como las formas y los tiempos que los Secretarios Generales que ejercen la representación de FESTRAM consideren conveniente.