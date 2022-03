Gustavo Munúa: "Rescato la concentración, actitud y convencimiento de los futbolistas"

Unión le ganó 1 a 0 a Platense y sumó tres puntos muy importantes que lo dejan, por lo menos de manera transitoria, en lo más alto del Grupo A de la Copa de la Liga. El partido se jugó en Santa Fe y el único gol del partido lo anotó Jonatan Álvez a los 16 minutos del segundo tiempo.

El uruguayo Álvez le robó la pelota a Iván Gómez y tras una maniobra individual le dio el gol del triunfo a Unión, ante su gente. Fue una jugada a puro coraje que definió el partido.

Unión fue el equipo que más buscó quedarse con la victoria, mientras que el Calamar apostó más a un juego de espera y salir de contragolpe. En conferencia de prensa Gustavo Munúa lo destacó: "Jugábamos un partido con cierto peso, por el último encuentro y porque jugábamos de locales. Rescato la concentración, actitud y convencimiento de los futbolistas, por más que en el primer tiempo estuvimos entreverados. Pero ele quipo siguió y creo que este segundo tiempo nois vino bien".

"Creo que en el segundo tiempo el equipo dio un salto de calidad, presionábamos en bloque y también creo que empezamos a hacer daño, los cambios entraron muy bien. El resultado termina siendo justo, hicimos méritos para ganar. Nos vamos contentos por el resultado, tuvimos muchas dificultades estos días" añadió.

De arranque nomás hubo malas noticias para Unión, a los diez minutos el arquero Sebastián Moyano debió ser reemplazado por una molestia muscular. En su lugar ingresó el uruguayo Santiago Mele: "Lo de Moyano no sabemos lo que es, estos días lo van a evaluar los médicos. Santiago entró en un partido difícil, mantuvo la calma y supo manejar los momentos. A veces tenes una mala racha. Estamos buscando la solución y queremos saber las razones de lo que pasa. Estamos en eso, también tuvimos partidos donde se exigió mucho, como Talleres o River".

Los cambios en el segundo tiempo le fueron favorables al equipo local, que tuvo un juego más incisivo por las puntas y llenó de centros el área de su rival. A los 16 del segundo tiempo, Álvez le arrebató el balón a Gómez, encaró luego a Ruiz Díaz y remató para darle a Unión el gol del triunfo: "Álvez es lo que ven, energía, contagio, atrevimiento. Es un jugador que en cualquier momento es determinante, por suerte se le volvió a dar. La verdad hizo un verdadero golazo".

Por último cerró: "Este plantel es muy exigente, sabemos lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Podremos tener tropezones, pero lo importante es lo que pasó hoy, que se levantaron rápido. No me canso de repetir el contagio de la gente, se nota esa energía y no la queremos perder".

Unión jugará la Copa Sudamericana 2022

