Newell's recibirá a Atlético Tucumán en el Parque Independencia

Este domingo, Newell’s recibe a Atlético Tucumán desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo llega con el ánimo bien arriba tras derrotar a Talleres en Córdoba y buscará repetir ante su público. Dirige Fernando Rapallini.

Para este encuentro, Javier Sanguinetti podrá repetir los mismos once nombres que triunfaron el pasado lunes en el Mario Alberto Kempes. Ya recuperado de una molestia, Willer Ditta será uno de los integrantes de la defensa leprosa.

También estará entre los titulares el juvenil Martín Luciano luego de su buen partido en su debut. Eso permitirá, además, no apurar los plazos de recuperación de Leonel Vangioni, quien se lesionó ante River.

El que seguirá esperando su oportunidad en el banco es el ecuatoriano Djorkaeff Reasco, así como también Ramiro Sordo, quien había iniciado el torneo como titular y perdió su puesto a manos de Juan Manuel García.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de ganar su primer partido en el campeonato al imponerse sobre Patronato. Antes, había perdido con Sarmiento y Unión y había empatado con Platense.

Juan Manuel Azconzabal, entrenador de los tucumanos, no podrá contar con Gastón Gil Romero. El mediocampista sufrió una lesión muscular en el recto anterior del abdomen y aún no definió su reemplazante. De todos modos, el candidato natural para ocupar ese lugar en la mitad de cancha es Ramiro Cristóbal Calderón o el ex canalla Joaquín Pereyra.

Síntesis del partido

Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Martín Luciano; Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro; Juan Fernando Garro, Juan Manuel García y Francisco González.

Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Alexis Doldán Aquino; Guillermo Acosta, Ramiro Cristóbal Calderón o Joaquín Pereyra, Renzo Tesuri, Ramiro Carrera; Federico Andrada, Augusto Lotti.

Datos: Newell's vs. Atlético Tucumán

Hora: 17

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Fernando Rapallini

TV: TNT Sports