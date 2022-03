El santafesino Sebastián Battaglia se molestó con los que criticaron a Boca

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia se mostró molesto durante la conferencia de prensa posderrota por 1 a 0 como locales ante Huracán, "porque acá todos critican, pero nadie dice que hacía 12 partidos que el equipo no perdía".

"Hace 12 partidos que no perdíamos y nadie dice eso. Acá son todas críticas. Hoy no encontramos los caminos y por eso el balance no fue bueno. Pero desde que perdimos 1 a 0 con Independiente nunca más nos habían ganado", remarcó Battaglia.

"Nunca hay una buena para nosotros. Siempre te marcan las cosas malas. Y uno debe estar preparado para eso. Porque si bien la semana fue movida (por los conflictos con Agustín Almendra y Alan Varela), yo estoy tranquilo", aseguró.

Posteriormente se lamentó "por la forma en que a Boca le están convirtiendo (fue el cuarto gol de pelota parada que recibió), más allá de que Huracán no creó muchas situaciones. Habrá que trabajarlo en el entrenamiento pero también mentalmente".

"Y debemos corregirlo porque una noche pueden tocarte estas cosas, y nos tocó hoy", reconoció.

En cuanto a Darío Benedetto, que ayer no entrenó por una molestia muscular y hoy no fue de la partida, Battaglia indicó que además el delantero "tuvo un día difícil porque hoy falleció su abuela. Así que veremos como seguirá en la semana", apreció.

Benedetto hoy se hizo estudios y mañana le darían el resultado de los mismos. Podría tener una lesión muscular, según pudo averiguar Télam. Después del próximo domingo ante Estudiantes en La Plata el conjunto "xeneize", que el martes por la mañana volverá a los entrenamientos en su predio de Ezeiza, tendrá que enfrentar a River en el Monumental, sumando dos cotejos de alta complejidad en calidad de visitante.