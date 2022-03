Sin radares en Circunvalación a dos años de su anuncio

Ante la promesa inconclusa de instalar radares para controlar la velocidad en Avenida Circunvalación, desde el Concejo Municipal exigen conocer una fecha concreta de cuándo van a comenzar a funcionar.

En ese marco, durante la última sesión el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, en el que se solicita a la Agencia Provincial de Seguridad Vial que indique con precisión y oficialmente el inicio de la radarización de la arteria.

Al mismo tiempo, la iniciativa contempla que se convoque a los funcionarios de la APSV a una reunión y que también sean convocados los organismos que luchan contra la inseguridad vial para intercambiar información sobre el estado y situación de los siniestros viales sobre la avenida de Circunvalación.

“Todos sabemos que la velocidad es uno de los factores más importantes que intervienen en la siniestralidad”, apuntó la concejala Rueda y reclamó que “desde enero de 2020 que por parte del gobierno provincial se anuncia la instalación de radares, y luego de dos años, no se ha avanzado en ese sentido”.

Ante esto, la edila consideró que “la grave situación de la seguridad vial en nuestra ciudad no permite más dilaciones" y denunció: "En este punto, no podemos más que afirmar que la Agencia Provincial de Seguridad Vial no nos cuida”.