Amsafe ratificó el paro de esta semana

A horas del inicio de un paro docente durante 48 horas, desde Amsafe ratificaron la medida de fuerza y reconocieron que esperan una nueva convocatoria de las autoridades provinciales.

Este fin de semana, se mantuvieron varios contactos e intercambios entre el Gobierno y la gremial docente para lograr avances, en el marco del cuarto intermedio que dejó abierta la última reunión paritaria.

"el Gobierno provincial está en condiciones de aumentar la propuesta salarial"

Durante el encuentro virtual que mantuvieron ambas partes, el gobierno volvió a plantear la iniciativa que había dado a conocer en febrero donde propuso elevar el sueldo inicial de un maestro de grado para el mes de marzo a 75.218 pesos.

A partir de allí, las autoridades gremiales insistieron en que "el Gobierno provincial está en condiciones de aumentar la propuesta salarial" e incluso de "invertir más dinero" en diferentes aspectos relacionados con la educación, pero están dilatando los tiempos "y no tienen la voluntad política de solucionar el conflicto", aseguraron.

Respecto a la decisión del Ejecutivo provincial de no habilitar la discusión particularmente durante los días de paro, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe La Capital, reconoció que "eso no está escrito en ningún lado. Es una definición que toma el gobierno, nosotros estamos abiertos al diálogo".

"Nos preocupa. En la propuesta paritaria no se discutió nada. El Gobierno presentó una propuesta que no se podía ni discutir, que le faltaron muchas cosas con respecto al salario y las condiciones de trabajo. Parece que el Gobierno no quiere solucionar el conflicto", añadió Alonso.

