Villa Gobernador Gálvez sigue capacitando a empleados con la Ley Micaela

Cumpliendo con la Ley Micaela, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez capacita a todos sus trabajadores y trabajadores en temática de Género. Estas charlas se realizan de a grupos y son dictadas por personal del área de Género local.

"Desde el municipio, por un pedido expreso del intendente Alberto Ricci y en concordancia con lo que se viene realizando desde el Gobierno Provincial, adherimos a la Ley Micaela. Estamos capacitando a los trabajadores municipales. En una primera instancia, se capacitó a todo el Gabinete, y esta segunda etapa estamos trabajando con todos los empleados municipales. Ya tenemos instruido a un 25% de la planta con equipo propio del área de Género, y el objetivo es llegar a todos", explicó la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso.

A la vez, la funcionaria resaltó que "esto no es solamente para capacitar, sino también para sensibilizar sobre la temática. Nos hemos encontrado cosas interesantes que surgen en cada grupo que también nos sirven a nosotros. Será para repensar algunas políticas que hay que llevar adelante en la ciudad".

Asimismo, narró el trabajo que viene llevando a cabo el municipio en políticas de género: "La pandemia ha marcado una creciente de casos. Nosotros tenemos un área que viene trabajando desde el principio de la gestión de Ricci y que de a poco vamos fortaleciendo. No sólo con programas provinciales o nacionales, sino también con recursos propios. Es una problemática donde nunca alcanza con los recursos que se destinen. Pero sí tenemos el eje puesto en trabajar en la promoción de derechos y sensibilizar a la ciudadanía".

"Como por ejemplo con capacitaciones que se han dado a quienes trabajan en las Copas de Leche, y los programas municipales 'Colorín Colorado, esta historia se ha terminado' que tiene como fin trabajar en las escuelas concientizando a los jóvenes sobre noviazgos no violentos; y el dispositivo que se llevó adelante durante esta temporada de verano en diferentes espacios públicos, 'En verano no sigue siendo no', que tuvo como objetivo sensibilizar a la población para evitar el acoso y la violencia sexistas", agregó.

Punto violeta

Días atrás, el intendente Alberto Ricci, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, y el subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Sánchez, recibieron la visita de Soledad Salazar, representante del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, para trabajar en detalles para la puesta en funcionamiento del primer Punto Violeta en Villa Gobernador Gálvez.

Leer también: Villa Gobernador Gálvez y la Fundación Cargill llevarán agua potable al barrio Ibaiondo

"Estamos trabajando fuertemente con el Gobierno Provincial que puso en agenda esta temática, y que desde el municipio hicimos gestiones para tener en nuestra ciudad un Punto Violeta que va a venir a fortalecer todo nuestro trabajo territorial", indicó la secretaria de Gobierno.

Al mismo tiempo, subrayó que "desde el municipio trabajamos coordinadamente con organizaciones sociales, que son quienes están también constantemente en los territorios, porque estamos convencidos que esta problemática hay que abordarla entre todos".

8 de marzo, desobligación a las trabajadoras municipales

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez acompaña el decreto del Gobierno Provincial que desobliga a las trabajadoras del Estado a desempeñar sus tareas durante toda la jornada del 8 de marzo, en el marco del "Día Internacional de la Mujer Trabajadora". "Hemos adherido al decreto del Gobierno Provincial para desobligar a las trabajadoras municipales de sus tareas laborales durante el 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar la importancia del trabajo que realizan las mujeres en el Estado municipal", informó Victoria Culasso.

En tanto, aclaró que "las dependencias van a estar abiertas en su horario habitual, solamente que las mujeres no van a estar presentes en sus lugares de trabajo; esto va a provocar que se resienta el funcionamiento en algunas áreas".