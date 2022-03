Anonymous hackeó canales de tv de Rusia y mostró imágenes de la guerra

Anonymous es un grupo de piratas informáticos que de tanto en tanto revelan información oculta de diferentes causas, ahora con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania liberaron imágenes que compartieron en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Anonymous, compartió imágenes de retransmisiones de los principales canales rusos que piratearon para evitar la censura. En la descripción del tuit escribieron: “La colectividad de hackers Anonymous hackeo los servicios de transmisión de rusia Wink and Ivi (como Netflix) y los canales de televisión Russia 24, Channel One, Moscow 24 para transmitir imágenes de la guerra en Ucrania”.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

