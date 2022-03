La mamá de Benjamín Vicuña le puso abogados a la China Suárez: “No era de confiar”

Desde que se conoció que la China Suárez había engañado a Benjamín Vicuña con Mauro Icardi, la madre del actor, Isabel Luco Morandé, se disgustó completamente.

A pesar de que la relación entre ambas nunca había sido de las mejores, se terminó de mitigar cuando florecieron los rumores. En las últimas horas se supo que la chilena denunció a la actriz argentina.

Debido a que ya pasaron varios meses desde el divorcio, muchos pensaron que el enojo por parte de Isabel se había terminado. No obstante, ella decidió terminar de una vez por todas con la ex Teen Angel y le colocó tres abogados en su contra. La realidad es que los tres letrados son para apoyar a Benjamín Vicuña en la repartición de los bienes.

A Isabel le molestó muchísimo que su hijo haya adquirido la mansión en Pilar en la que ahora reside la China Suárez con sus tres hijos, justo cuando la pareja estaba en las últimas. Dado que fue él quien la compró, Luco Morandé quiere garantizar que todo lo que le pertenece al chileno se le regrese, en especial la residencia.

“Lo que a ella le importa, y como una buena matriarca, es proteger los bienes de la familia Vicuña, fue la artífice de la buena repartición de bienes”, comentó un periodista chileno. Por ahora no se conoce como continuó la estrategia de la señora para terminar de destronar a la ex esposa de su hijo, y ella tampoco se pronunció al respecto.

Benjamín Vicuña ahora reside en un departamento en la zona de Palermo, y pareció no haberse molestado cuando la actriz se quedó con la mansión en un barrio privado de Pilar. “Lo que se comenta acá es que la China Suárez no era una mujer de confiar para esta señora, la relación entre ellas no era de las mejores”, cerró el periodista.

Fuente: Radio Mitre