Separada de Jorge Rial, habló Romina Pereiro

Desde que se dio a conocer la noticia de su separación de Jorge Rial, Romina Pereiro eligió la cautela. La noticia habló por primera vez en Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece), el flamante ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, del final de su relación con el exconductor de Intrusos.

La nutricionista formó parte de un evento para concientizar sobre la obsesidad y la cronista del ciclo le preguntó sobre el anuncio que hizo el animador. Nerviosa, pero intentanto mostrarse relajada habló de la buena relación que tiene con los conductores del ciclo cuando le preguntaron por su separación. “Mira, los quiero un montón a Rodri y a Adrián. ¡Bailé con ellos el vals en mi casamiento, entendés!”, empezó diciendo para descontracturar.

Sin embargo, Romina prefirió no entrar en detalles sobre su ruptura. “No me siento cómoda hablando de algo que tenga que ver con lo privado”, aseveró. “Sé que soy familiar de una persona muy pública, pero yo trato de acompañar desde el lado que puedo”, afirmó.

“Sé que yo soy un poco pública y que quieren saber, pero me siento incómoda y no me sale”, cerró Romina Pereiro.

Fuente: Ciudad Magazine