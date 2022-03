Resueltos los inconvenientes, Billetera Santa Fe sigue batiendo récords

Luego de unos días de inconvenientes, en los que no pudo usarse la aplicación, Billetera Santa Fe volvió al ruedo y continúa rompiendo récords.

"Ahora funciona normalmente, el sistema está operativo en plenitud. La semana pasada, el miércoles, hubo algunos inconvenientes. Jueves directamente fue imposible operar con Billetera, pero se resolvió durante la noche. Son fallas que tienen que ver con los componentes del sistema, que son técnicos. No tienen que ver con el volumen de operaciones: l no poder generarse las operaciones, bajaron mucho las transacciones, pero el sistema aguanta el doble de movimientos, así que no pasa por ahí", explicó Juan Carlos Aviano, secretario de Comercio Interior.

A veces se duplican las operaciones y esto trate muchos inconvenientes porque hay que devolver al cliente y al comercio el dinero que corresponde, pero no fue lo que pasó esta vez.

Leer también: Cruces entre el Gobierno y la Defensoría por denuncias con Billetera Santa Fe

"Muchos comercios nos reclamaron demoras en las acreditaciones, hubo comercios que durante una semana no vieron ingresar dinero a su cuenta. Eso se debió a los cuatro días del fin de semana largo. El sistema opera con pagos y devoluciones los días hábiles", aclaró el entrevistado. "Pero hay un fluido diálogo entre las cámaras y los sectores comerciales con el Gobierno y pudimos responder con rapidez".

Al momento, la aplicación cuenta con un millón cuatrocientos cincuenta mil usuarios y tiene un gran nivel de operatividad. "Va más allá del reintegro el uso diario, se tomó como un medio de pago y eso hace que todo sea más rápido y más fácil".

La apertura de Billetera a artículos de la canasta escolar e indumentaria, rompió todos los récords. Hubo alrededor de 1.200 librerías que aplicaron la devolución del 30 por ciento durante los cinco días de la semana. Desde el gobierno, todavía esperan datos concretos del sistema de Plus Pagos, pero ya estiman que los resultados fueron muy buenos.

Escuchar también audio completo: