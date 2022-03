Amenazaron de muerte a un concejal de Villa Gobernador Gálvez

Nicolás Ramírez, un joven concejal de Villa Gobernador Gálvez, denunció haber sido amenazado de muerte por delincuentes que le exigieron dinero a su padre para no matarlo. El edil afirmó que los malvivientes reclaman "una cifra exorbitante".

Los extorsionadores se comunicaron este lunes pasadas las 18.30 para amenazar a su padre con un mensaje que decía: "Nos dan una cifra de dinero (no aclararon de cuánto se trataba) o matamos a tu hijo Nicolás".

"Nos pidieron una suma exorbitante de dinero, sino me mataban a mí ", contó Nicolás, quien además afirmó haber recibido una segunda amenaza donde pidieron más dinero todavía, "una cifra más exorbitante aún que la anterior, y ahora amenazaron a toda la familia".

El joven concejal y abogado aclaró que la suma es "inalcanzable para una familia de clase media baja, que se dedicó siempre a trabajar. Vivimos del remís; de hecho, en la época más dura de la pandemia trabajé con el vehículo como remís".

“La inacción no nos conducirá a ninguna parte. Si soy yo quien tiene que golpear las puertas necesarias, me pongo a total disposición”, afirmó el concejal del Partido Vecinal Independiente. Luego reclamó: “No podemos permitir más que los trabajadores vivan bajo amenazas, que los comercios después de años de lucha tengan que cerrar y hasta irse de la ciudad”.

Ramírez consideró que “no es momento de divisiones partidarias” frente a la extorsión. “Es hora que toda la clase política se ponga a trabajar codo a codo para llevar soluciones a los ciudadanos, no es tiempo para actitudes tibias”, sentenció.

“Vengo de una familia de bien y que, al igual que muchas de las familias amenazadas, su trabajo fue siempre herramienta de subsistencia y crecimiento”, manifestó Ramírez. A continuación, aseveró: “Somos una ciudad de gente honesta y trabajadora, es hora de dar respuestas”.

Tras las amenazas y la denuncia correspondiente llegó un patrullero al domicilio de la familia del concejal, pero poco antes de las 20 se retiró del lugar. "Hay una promesa de custodia que no se cumplió, pero esperemos que en los próximos minutos se pueda dar para mayor tranquilidad de la familia", deseó Nicolás.