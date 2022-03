La palabra de Alejandra Quevedo tras ser vinculada con Jorge Rial

En el centro de la polémica, tras ser señalada como tercera en discordia en la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, Alejandra Quevedo rompió el silencio en Instalate y explicó el lejano vínculo que supo tener con el conductor.

"No existe una mujer que rompa un hogar. Él hizo su descargo, habla de que todavía están enamorados. Les toca a ellos resolver ese tema. Los demás estamos afuera", comenzó diciendo Quevedo en el programa de América, luego de que Yanina Latorre la relacionara a Rial.

"Yo soy una persona que tenía relación, de alguna forma, con él. Yo no trabajé nunca con él, pero tengo esta conexión, de parte de Agustina Kämpfer, que fue una pareja de él. Y de parte de mi exmarido, que es su tatuador (Fernando Colombo)", detalló la periodista.

"Desde esos lugares, me parece que fue fácil armar un rompecabezas que no existe. Pero hacer uso de esas personas para agredir, lastimar, en una relación que todavía está en un proceso de separación, o de divorcio, y habiendo menores... no", concluyó Alejandra Quevedo.

Visiblemente molesto por los nombres femeninos que comenzaron a circular desde que anunció su separación de Romina Pereiro, Jorge Rial negó con contundencia haber tenido un romance secreto con la periodista Alejandra Quevedo.

"¿Es mentira que estás saliendo con Alejandra Quevedo?", le preguntó Karina Iavícoli a Rial para Socios del Espectáculo.

Sosteniéndole una dura mirada a los ojos, Jorge le contestó: "Es mentira. Estoy solo. No salgo con nadie. Estoy elaborando el duelo".

