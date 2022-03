8M: se inauguró un mural en el patio central del Hospital Cullen

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se dejó inaugurado un mural en el patio central del hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Este trabajo artístico fue llevado adelante por el equipo de servicio social del nosocomio y realizado por la artista Stella Brieva y la letrista Eliana Valls.

Al respecto, la jefa de servicio social del efector, Fani Mansilla, señaló que “esto es parte de un proyecto que venimos llevando adelante desde hace varios años. Siempre con la idea de hacer algo artístico, y este año apuntamos a algo mas grande que es este mural ubicado en el patio central del hospital”.

“Con esto queremos ponerle voz y mirada a todas aquellas mujeres que las silenciaron. Y para todas las generaciones que vienen decirles que se puede mirar para adelante y seguir construyendo. La idea no es ir unos contra otros, somos una sociedad, tenemos que compartir”, continuó.

Asimismo, Mansilla agregó que “toda construcción lleva su proceso, hay muchos obstáculos. Pero con el paso del tiempo vamos consiguiendo lograr espacios, que nos escuchen y lograr la igualdad derechos”.

Luego de agradecer a las artistas plásticas y al servicio social que llevó adelante la iniciativa, el director del Cullen, Juan Pablo Poletti, mencionó que “en el contexto donde nos encontramos hoy, queremos destacar el papel que han tenido las mujeres en la pandemia, liderado por la ministra de Salud, Sonia Martorano, y cuando armamos la carpa militar, la coordinadora de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas, Marcela Ovejero, fue quien estuvo a cargo”.

“Ese primer día que tuvimos al primer internado covid en el hospital, donde había mucho miedo, casi todas las salas estaban comandadas por mujeres y a partir de ahí, el esfuerzo que todas ellas hicieron durante estos 2 años de pandemia para no solo luchar en el interior del hospital sino luego en su domicilio, continuar con su vida familiar y cuidar a sus familiares”, indicó que director.

Finalmente, Poletti destacó “ese verdadero compromiso que asumieron las mujeres en esta lucha contra el covid 19 tiene que ser contagioso para todos nosotros y hacer entre todos una sociedad mas justa e igualitaria”.

Paz, progreso e igualdad

Por último, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo expresó que “hay que señalar que el 70% de los puestos sanitarios durante la pandemia lo han ocupado mujeres y queremos conmemorar este 8 de marzo el cual tiene una gran significación social desde lo emotivo”.

“Nos encontramos en un momento bisagra de nuestra historia, continuó Carrizo, la pandemia generada por el SARS-COV2 no solo ha demostrado lo importante de la salud pública en nuestras sociedades, sino que también le ha dado rostro a las desigualdades existentes en la población de mujeres”.

Asimismo, la funcionaria indicó que “globalmente, según ONU mujeres, el 18% de mujeres y niñas entre los 15 y 49 años sufrieron violencia física y sexual durante los períodos de aislamiento. En Argentina, según el Banco Mundial, las llamadas de emergencia por violencia doméstica aumentaron en un 25% en los períodos de ASPO y DISPO”.

“Por eso vemos con esperanza este ímpetu y movilización mundial que clama por la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Nunca antes habíamos visto esta clara indignación generalizada por el pueblo y sus demandas de cambio y de medidas concretas”, destacó.

Finalmente la subsecretaria de Equidad exclamó que “las mujeres pedimos ser escuchadas, necesitamos que nuestra palabra tenga valor sin necesidad de gritarlas. No podemos seguir con la violencia, es hora de que los hombre también rompan el silencio y dejen de ser cómplices de quienes abusan. Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal”.

“Por otra parte no puede haber paz, progreso ni igualdad sin los mismos derechos y plena participación de las mujeres; y no puede haber igualdad de género sin el goce de las mujeres de sus derechos reproductivos, salud sexual y reproductiva, esenciales para el empoderamiento”, concluyó Carrizo.