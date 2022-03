Continúa el conflicto en San Carlos Centro: vecinos reclamaron diálogo al municipio

La situación de conflicto y tensión en San Carlos Centro no deja de profundizarse. En el día de ayer, el ex jefe de gobierno y padre del intendente, Jorge Placenzotti, fue agredido en plena calle por el dueño de un bar.

El agresor fue Nicolás Lamagni, dueño de "Las Bernardas", un local gastronómico en el que pasan música. Según Elda Bonino, vecina de la localidad, viene sufriendo un hostigamiento continuo por parte de la gestión. "Lamentablemente con la monarquía Placenzotti, no hay diálogo. Hacen persecuciones, hostigamientos a aquellas personas que no tienen el mismo pensamiento político", apuntó para Cadena OH!

El bar tuvo varias clausuras y le pusieron "palos en la rueda de manera muy hostil". Según la entrevistada, Lamagni presentó todos los requisitos pero no querían atenderlo. "Para que se sepa, una empleada nueva lo recibió y firmó los papeles, pero luego fue echada de la administración".

Las denuncias eran por música, aunque el local tiene acústica. "El trato no es para todos iguales, es el único bar que lo hostigan por esto. Yo tengo el Club de los Abuelos al lado de mi casa, que no tiene acústica y lo alquilan para fiestas y ahora para zumba. Ese lugar no tiene problemas, porque es gente de Placenzotti", explicó.

Según Bonino, nadie sabe cuál es la función de Jorge Placenzotti ni de su esposa en el municipio. Si bien no avala el accionar del dueño del bar, sí destaca que el propio ex intendente pasaba frente al local con actitud soberbia, "disfrutando las clausuras".

"El propio municipio no tiene diálogo. Nadie se anima a hablar, porque son perseguidos. Después te marcan y te buscan problemas", remarcó. Vale recordar que los Placenzotti están en el gobierno de San Carlos Centro hace 26 años.

