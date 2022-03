Detuvieron a 7 policías por otro caso de estafa piramidal

El piloto, de 23 años, brindó hoy una conferencia de prensa en Moscú, en donde anunció que iniciará una fundación que llevará el nombre ‘Competimos por uno solo’ (We Race as One), en la que se atenderá la problemática de los “deportistas marginados de la actividad por el conflicto” que estalló a fines de febrero en el continente europeo.