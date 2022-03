San Carlos Centro: quedó en libertad el agresor de Jorge Placenzotti

La situación de conflicto en San Carlos Centro no deja de tener episodios controversiales. En esta oportunidad, Nicolás Lamagni, agresor del ex intendente y papá del actual mandatario de San Carlos Centro, Jorge Placenzotti, quedó en libertad este mediodía luego de los golpes perpetrados el pasado lunes.

Su abogado, Federico Scarinci, explicó a Cadena OH! que se realizó una audiencia imputativa en la ciudad de Santa Fe, por delito de lesiones y amenazas. "Él llegó detenido a la audiencia y luego de un acuerdo con la fiscalía, se llegó a alternativas cautelares para no discutir la prisión preventiva".

El acusado es dueño del pub "Las Bernardas" y ya había atravesado numerosos problemas administrativos para poder desarrollar su trabajo. Incluso, vecinos de la localidad detallaron que se trata de una campaña de hostigamiento hacia su persona.

En este contexto, se pactaron ciertas medidas y una caución personal para asegurar los resultados del proceso y al mediodía ya se libró la orden de libertad. La imputación es por escoriaciones y, "si nos atenemos al tipo penal estamos dentro de lesiones leves, no dan cuenta de ningún tipo de gravedad".

"Las medidas que se tomaron contra Nicolás fueron excesivas, no ameritaba tenerlo detenido todo este tiempo. Hay datos procesales, Nicolás se presentó espontáneamente, los peligros no estaban latentes de ninguna manera, ni de fuga ni entorpecimiento. Mandar a detenerlo no sé a qué obedeció, desde mi punto de vista era mucho", remarcó el profesional.

"De todas formas son las reglas de juego, el Código Procesal habilita las 72 horas de detención para llegar a una cautelar. Pero Placenzotti tiene raigambre en la ciudad y tiene una importancia que haya sido la víctima. Se negoció hasta último momento".

El bar continúa clausurado y hoy interpusieron un recurso en la Cámara Contenciosa Administrativa de Santa Fe para buscar el levantamiento de la medida. "Esto es el fruto de terminados actos administrativos, pero son toscos, abruptos, no dan cuenta de los recursos que hemos presentado, ponen condiciones a la reapertura que jurídicamente no revisten ningún tipo de análisis. El municipio intenta imponer bajo su lógica cuestiones que no entran en ninguna norma".

Para el abogado, la posición de la municipalidad hacia Lamagni "no es racional ni legítima, es arbitraria en todas sus decisiones. Por eso concurrimos ante la Cámara para que tome una decisión urgente, porque él tiene que trabajar, se le está generando un daño y un perjuicio muy grande".

