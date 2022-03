Milei: "Me estoy preparando para ser Presidente"

"Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente", adelantó el diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei, quien habló de su futuro de cara a las elecciones de 2023.

"De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios", reconoció el dirigente libertario.

En la misma línea, añadió: "Acá no se puede improvisar, imagínense que los hechos determinen que me toca, ¿Qué voy a decir? Me preparo".

"Las funciones más urgentes están encaminadas, que tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, la parte que tiene que ver con la asistencia social e infraestructura", amplió.

Inclusive, dijo: "No voy a revelar los nombres porque sino los medios se encargan de arruinarles la vida".

El apoyo para Milei en la provincia de Santa Fe

"Formamos parte de un proyecto que se está armando para el 2023, y tenemos toda la voluntad de acompañar a Javier Milei y todo su equipo, entendiendo que UNITE forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional", reconoció hace algunos días la diputada provincial Betina Florito.

"Hay muchas cuestiones que nos identifican, la gente está cansada de la falta de representación entonces está buscando estos líderes naturales", aseveró la legisladora.