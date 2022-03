Tropas rusas mataron a un periodista estadounidense en Ucrania

Las tropas rusas mataron al periodista estadounidense Brent Renaud y otro reportero resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpin, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana. El asesinato también fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

Los dos periodistas, Renaud y el reportero herido, fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la agencia AFP Danylo Shapovalov. La agencia, además, informa que un periodista destinado a Irpin vio el cuerpo de la víctima.

Leer también: Rusia bombardeó una base militar en el oeste de Ucrania: al menos 35 muertos

Renaud de 51 años fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esta cobertura. “Estamos consternados por la noticia de su muerte”, afirma The New York Times en el texto.

El medio explicó que los primeros datos apuntaban a que trabajaba para NYT porque llevaba una insignia de prensa del medio que había sido emitida para una misión anterior. Se cree que los periodistas atacados estaban filmando a los refugiados que acababan de cruzar un puesto de control en Irpin antes de que les dispararan.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, declaró el jefe de la Policía de la región de Kiev. “Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo, pero el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó su vida por tratar de poner exponer la crueldad y el desprecio del agresor”, agregó.