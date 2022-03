Julio Falcioni: "Tendríamos que haber ganado el partido"

Lanús y Colón empataron 1-1 en el Sur, en un partido de la fecha 6 de la zona 2 de la Copa de la Liga. El Granate ganaba 1-0 por el gol de Matías Pérez, de cabeza, pero un nuevo error de Fernando Monetti en la salida colaboró en la igualdad de Lucas Beltrán. En el torneo, Colón había perdido ante Tigre por 1-0 y en la próxima fecha se le viene el clásico ante Unión.

En conferencia de prensa, Julio Falcioni dio los motivos por los cuales admitió que Colón debió ganar el partido: "Buscamos un formato para que Lanús no sea cómodo, creo que lo conseguimos desde el primer minuto. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, de buen manejo. Nos fuimos perdiendo 1 a 0 por pelota parada, habíamos hecho mérito para tener otro resultado. En el segundo tiempo presionamos alto de nuevo y conseguimos el gol, incluso tuvimos más chances".

"Creo que tuvimos que haber ganado el partido, tuvimos las mejores opciones y el control de juego. Enfrente hubo un gran equipo también. Me voy conforme con el esfuerzo de los jugadores y las ganas de revertir el partido. No lo merecíamos perder, bloqueamos bien las entradas de los laterales, después a veces la metes y otras veces no" continuó.

Por otro lado, manifestó: "Convertimos el gol en una jugada que no fue ofensiva desde el juego, pero si fue por el gran trabajo de Beltrán para presionar todas las pelotas. Esto nos permitió jugar más adelante y generar más opciones. Los muchachos hicieron lo que le pedimos de gran manera, desde la motivación y convicción. A partir de mañana pensaremos en el clásico, tenemos que rebobinar y ver lo que hicimos. Iremos recuperando a los jugadores de este esfuerzo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para regalarle a los hinchas un buen resultado".

El técnico se tomó unos minutos para destacar el gran partido que hizo Meza: "Lo de Meza fue muy bueno tenía una tarea importante, marcar a Malcorra. Después tuvo el aire para proyectarse, tuvo la jugada del palo, lanzó varios centros importantes, en ofensiva tuvo mucha participación, le damos libertad y lo hizo correctamente. Me gusta porque es un jugador que no arrancó jugado y la pelea durante la semana".

"Farías tuvo un golpe, que no le permitió entrenar con normalidad. Ayer hizo movimientos y sintió un golpe en el mismo lugar. Seguramente no va a tener problemas para trabajar esta semana" informó.

Con info de LT10