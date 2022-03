El Gobierno descartó elevar el reintegro máximo de Billetera Santa Fe

En vísperas del final de la quinta etapa del programa Billetera Santa Fe, el Gobierno provincial descartó elevar el reintegro máximo mensual luego de la aprobación del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados.

“La gente quiere más. No sólo quiere más consumo sino pretende que se aumente el monto. Lo que tratamos de buscar es un equilibrio”, explicó este lunes el ministro de Economía, Walter Agosto. Así ratificó que la Casa Gris no planea actualizar las condiciones funcionamiento del sistema mediante la plataforma Plus Pagos.

Desde que se puso en marcha, Billetera Santa Fe tiene un tope de reintegro de 5.000 pesos mensuales. Pasado más de un año desde su implementación en medio de la pandemia de coronavirus, la adopción de la aplicación se extendió a muchísimos rubros con diferentes modalidades, pero no se tocó el límite de devoluciones en un contexto inflacionario.

Agosto consideró que el programa es “financiable” para el Ejecutivo dentro de los términos actuales y garantizó su continuidad en 2022. A nivel general, destacó que tiene una “cobertura territorial como ningún otro instrumento ha dado en la provincia”.

“Billetera Santa Fe tiene críticas por derecha y por izquierda, pero lo importante es que ha cumplido un rol significativo en este tiempo”, afirmó el ministro de Economía. En este sentido, recordó que “la economía local necesitaba un impulso de esta naturaleza para mejorar un poco sus indicadores” en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.