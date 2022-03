Hinchas argentinos juntaron dinero para pintar de Celeste y Blanco el mundial de Qatar

Entre el 21 de noviembre y el 18 diciembre del 2022 se llevará a cabo el mundial de fútbol en Qatar. Podría ser el último torneo para Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otras figuras mundiales que tienen el mismo sueño: levantar la copa.

Un grupo de argentinos que está organizando el viaje a Qatar para acompañar a la selección Argentina de Lionel Scaloni juntó dinero para comprar elementos que le pondrá color a la tribuna durante los partidos.

Según pudo saber Sin Mordaza, unos 7 u 8 fanáticos se encargaron de la movida. "Fue por instagram y facebook", contaron al periodista Jorge Battagliotti. "Faltan plotear el bombo y redoblante, y que nos den la bandera que medirá 8 por 1.5mts que dice 'Hinchas argentinos y las caras de Messi y Maradona'".

El mensaje

Ya llegamos al monto necesario para poder hacer frente a esta locura hermosa de tener elementos de percusión como bombos, redoblantes, paraguas, banderas de palo y una bandera identificatoria de los HINCHAS ARGENTINOS en el mundial de Qatar!

Todos estos elementos son de todos, son de la gente que ama estos colores y que más allá si pueda ir al mundial o no, va a ser parte de la fiesta desde ahí mismo o a la distancia!

Si dios quiere el 25/3 en el partido con Venezuela vamos a estar estrenando todo en las cercanías del estadio de Boca!.

Recuerden que no somos barras. no tenemos banca de nadie, no respondemos a ningún club y mucho menos recibimos dinero o entradas.. simplemente somos una agrupación de hinchas, conocidos, amigos, familia, que lo hace a pulmón y gracias a la colaboración! todos son bienvenidos, somos argentinos que buscan llevar la fiesta a Qatar en las tribunas!.