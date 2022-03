Los Palmeras: "Hasta que Vignatti no nos pida perdón, no tocaremos en Colón"

Los Palmeras continúan organizando un gran 2022 en el que cumplirán 50 años de música. Preparan giras internacionales, shows en toda la Argentina, encuentros y videos nuevos, e incluso una gran sorpresa para los santafesinos este fin de año.

Marcos Camino, fundador del grupo, comentó a Cadena OH! que "Durante este mes de marzo, el 30, se va estrenar la película "El Granizo", en la que tuvimos una participación pequeña con Guillermo Franchella. El 14 de abril vamos a estrenar un video nuevo, de un tema que es muy bueno con un trapero, también para adaptarnos a los nuevos tiempos", apuntó.

Antes, este mismo domingo 20, estarán en un especial de La Peña del Morfi, en el que se homenajeará al fallecido conductor Gerardo Rozín. "Siempre tuvimos una relación buena, siempre nos dio la oportunidad. Mandó equipos a grabarnos, se portó muy bien con nosotros. El domingo se hace un homenaje y va a haber muchos cantantes; seguro será muy emotivo".

Por otra parte se preparan para una gira por España en junio y, a su vez, apuntó sin dar mayores detalles, que podría haber una gran fiesta multitudinaria gratuita para la ciudad de Santa Fe de cara a su cumpleaños en diciembre de este año.

Relación con Colón

Ante los supuestos de que el grupo abriría el clásico santafesino de fútbol el próximo sábado, Camino fue contundente y expresó "Estamos enfrentados con el señor Vignatti y hasta que no me pida perdón, nunca más vamos a tocar en Colón. Lo hago público porque la gente se pregunta por qué no estamos. Ese señor me faltó el respeto y no soy el peón de la estancia de él, así que no quiero nada con ese hombre".

Según el entrevistado, le mienten a la gente al hacer circular versiones de que ingresarían al club. "Nuestro festejo no será en Colón, menos mientras esté Vignatti. La gente, el público, saben muy bien que soy colonista de ley, jamás voy a traicionar a Colón porque lo llevo en el alma. El club va a estar toda la vida y los presidentes pasan, este hombre ojalá que pase y se vaya rápido".

"Éramos muy amigos. Lamentablemente no quiero ni debo entrar en detalles, pero todos me darían la razón. No se puede manejar a todos como patrón de estancia. Trae jugadores que sólo a él le gustan, así estamos", dijo por último.

