Intendente de Venado Tuerto contra la Justicia: "Son también responsables de la inseguridad"

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, se embarcó en un gran debate público cuando reveló nombres de condenados que cumplen prisión domiciliaria, y cargó contra los jueces.

"No estoy arrepentido, al contrario. En el discurso de apertura de sesiones lo dije y lo sostengo, uno de los principales problemas de la inseguridad es la impunidad. Eso genera impotencia, no entendes cómo determinadas decisiones se toman y perjudican a los vecinos. Quienes toman esas decisiones son los jueces, son ellos quienes liberando delincuentes", apuntó con fuerza al aire en Cadena OH!

Según el mandatario, "hay que decirlo con nombre y apellido". Por eso señaló a ‘Tomatito’ Córdoba, los hermanos Fredes y los Santana en el barrio Ciudad Nueva. A los Javito Ramírez en el barrio Villa Casey, los Gualpa y los Agustín Mansilla del barrio Iturbide. Otros como Valeria Docampo que tiene prisión domiciliaria, pero sigue vendiendo drogas en el Alejandro Gutiérrez.

"Esa impunidad la vemos constantemente, en todas las localidades. Queremos plantear que la Justicia tiene que tomar otra actitud de mayor compromiso con la sociedad, también son responsables de la seguridad e inseguridad. Sus decisiones impactan. Yo les pido que salgan y escuchen a la gente, que acompañen a las víctimas del delito; ellos son funcionarios públicos y gozan de enormes privilegios, incluido el anonimato", remarcó.

Si bien desde el Consejo de Magistrados emitieron un comunicado de repudio, el intendente les respondió que "No pierdan el tiempo y cambien su actitud".

En este contexto, afirmó que están levantado Venado Tuerto y "Pudiendo llevar adelante lo que estamos proponiendo en cuanto lo que tiene que ver con obras. Es una ciudad que tiene un movimiento económico, industrial, comercial muy pujante. Acompañamos desde el Gobierno con iniciativas. Es una ciudad que tiene características comerciales y agroindustriales. Con un parque industrial que supera las 100 hectáreas y con gran potencialidad".

