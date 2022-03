La reforma Constitucional espera su oportunidad en la agenda provincial

A comienzos de marzo, el diputado provincial Gabriel Real (PDP) ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de Santa Fe, pronta a cumplir 60 años de vigencia.

El objetivo de la iniciativa busca lograr un nuevo texto constitucional moderno y en consonancia con los preceptos de la Constitución Nacional, recogiendo los avances logrados en lo referente a nuevos derechos y funcionamientos del Estado.

“Volvimos a darle parlamentario al proyecto porque creemos que este año, que no es electoral, es un momento especial para poder aggiornar nuestra Constitución sin rehuir ningún debate. De tener Santa Fe una Constitución progresista, ahora quedamos como una de las pocas provincias que no hizo su reforma y con una de las peores de todas”, argumentó Real al aire de Cadena OH!.

Entre los puntos salientes, el texto propone dotar de autonomía plena a municipios y comunas, junto a extender el tiempo de los mandatos de sus autoridades. Pretende incorporación derechos de terceras y cuarta generación, como también de tratados internacionales. Asimismo, busca la jerarquización de instituciones como el Consejo de la Magistratura y el derecho a la información pública, “un conjunto de temas que tienen que ver con la calidad institucional”, definió el diputado provincial.

Respecto a una posible reeleción del gobernador provincial, el diputado admitió no estar en contra, “pero sí, para evitar suspicacias, se podría establecer una cláusula transitoria que no sea aprovechada por el Gobierno que la está llevando adelante y así, que comience a regir a partir del próximo mandatario. De todas formas, si la mayoría cree que no tiene que haber reelección, no tenemos inconvenientes en reverlo, aunque yo entiendo que si un mandato fue un buen gobierno y la constitución lo permite, por qué no hacerlo durante cuatro años más”, agregó.

La reforma de la Carta Magna propone, por otro lado, la neutralidad religiosa del Estado; establecer la obligación de fijar criterios de progresividad en materia impositiva, solidaridad fiscal, legalidad, reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, equidad, generalidad, capacidad contributiva, certeza, entre otros; adecuar el instituto del Hábeas Corpus, también la acción de amparo; ampliar el derecho a la salud; eliminar la referencia al trabajo infantil y promover el trabajo decente, realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en la esfera de las competencias provinciales; establecer que las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto y solidario a cargo de una institución estatal provincial de carácter intransferible.

Otros principios a incorporar son la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener dieciocho años para ser elector, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio y el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral.

Contempla la paridad de género en los cargos, ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y facultar a la Asamblea Legislativa a la designación del Jefe de Policía. Incorpora institutos modernos como la iniciativa popular, así como agilizar el trámite legislativo.

Propone en materia del Poder Judicial, fijar las competencias del Procurador General y número impar para la Corte; consejo de la Magistratura para elegir candidatos a cargos judiciales; nuevo procedimiento para la remoción de jueces; rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa, consagrando su autonomía funcional y autarquía así como reconocimiento constitucional a la Defensoría del Pueblo.

