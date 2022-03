Marcelo Tinelli pide la impugnación del proceso electoral en la Liga Profesional

En un nuevo capítulo del inagotable film que es la rosca del fútbol argentino se presentó un pedido de impugnación sobre el proceso electoral para renovar autoridades de la Liga Profesional , programado para el 8 de abril. Según pudo saber Doble Amarilla , en las últimas horas, el actual presidente de la Liga, Marcelo Tinelli , realizó una presentación en la Justicia impugnando la realización de las elecciones para las cuales se había presentado una sola lista, encabezada por Cristian Malaspina .

Los motivos esgrimidos por Tinelli para el pedido de nulidad de la convocatoria a Asamblea y el proceso electoral son la vigencia del mandato de las autoridades de Mesa Directiva (hasta 2023), la no inclusión de la consideración de la gestión en los puntos del orden del día de la Asamblea, la no disolución todavía de la Superliga (que continúa ejerciendo funciones), la no presentación la totalidad de los requisitos de todos los candidatos y hasta una mala inclusión.

Respecto a las irregularidades de los candidatos, se argumenta que “la única lista que se presentó en este proceso electoral viciado de nulidad, sus candidatos no han cumplido los requisitos mínimos para ser admitidos como tales” . Del texto se desprende cada uno de los candidatos omitió brindar y acreditar información clave estipulada en el Reglamento General de la LPF como antecedentes penales o la acreditación de la inexistencia de quiebras y concursos.

En tanto también denuncian la mala inclusión de Hernán Arboleya en la lista. Arboleya, actualmente es Vocal Suplente en Lanús luego de dos mandatos en los que fue prosecretario primero y vicepresidente después, durante las últimas dos presidencias de Nicolás Russo . El estatuto de Lanús impide que sus dirigentes permanezcan por más de dos períodos en cargos titulares , y a su vez, el reglamento de la Liga exige que los integrantes de la Mesa Directiva sean miembros titulares de las comisiones directivas de sus clubes . Es decir, Arboleya no puede ser (al menos hasta diciembre de 2024) integrante titular de la Comisión granate y por ende, tampoco puede formar parte de la Mesa Directiva de la Liga.

Tras realizar la presentación en la Justicia y enviar una carta a la AFA, Tinelli se comunicó con todos los presidentes de los clubes de la máxima categoría mediante otra misiva . En esa carta, el actual presidente de la Liga mostró su preocupación por el golpe institucional que (según su visión) se inició en diciembre, calificándolo de 'artero'. Por otro lado, dejó en claro que no va a aparecer en ningún cargo de la Liga cuando haya renovación de autoridades , pero enfatizó en que no puede dejar el cargo sin que se ponga a consideración la gestión de la conducción actual. Además, en la carta a los dirigentes, recordó que en julio de 2021 envió un escrito al presidente de AFA, donde detallaba diferentes puntos que a pesar de que databan de varios años, nunca fueron solucionados. “Es como que dijeran 'A Tinelli no se lo resuelvo, pero a otro que se subordine en todos los temas, sí'. Resulta inexplicable que, si se pudieran haber definido los temas desde 2017 hasta hoy, casi la totalidad de las problemáticas mencionadas no se han resuelto” , sostiene Tinelli en la carta que envió a los clubes.

En la carta enviada a los presidentes de los clubes, Tinelli puntualizó que el proceso electoral “deberá ser legítimo, transparente y cumpliendo con todos los pasos correspondientes” , para luego remarcar que no tiene aspiraciones políticas dentro de la estructura de la LPF. A su vez, Tinelli se comprometió a comunicarse de manera individual con todos los presidentes en las próximas horas.

Con info de Doble Amarilla