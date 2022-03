Julio Falcioni dirigirá su primer Clásico Santafesino

Julio Falcioni, en su segundo proceso futbolístico al frente de Colón, dirigirá su primer Clásico Santafesino, ya que en su primera etapa Unión estaba en la Primera "B" Nacional. El Emperador mantiene al equipo entre los que se estarían clasificando a la fase final por la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y tiene la misión de quebrar una racha de cinco años sin victorias en esta clase de enfrentamientos.

Julio Falcioni habló con Diez en Deportes por LT10, donde hizo referencia al momento que vive el equipo, en función de los próximos objetivos, con el Clásico Santafesino como uno de los más importantes en la primera mitad de una histórica temporada.

Arrancó haciendo referencia al estado del campo de juego del Brigadier López de Colón, ya que le aconsejaron a Julio Falcioni no trabajar allí en la previa del Clásico Santafesino, y afirmó: "Fuimos a ver la cancha junto al presidente y con Mario (Sciacqua) la semana pasada y también este lunes, porque nos dijeron que íbamos a poder empezar a entrenar, pero se fue demorando el trabajo. La decisión de José Vignatti y quienes estuvieron en esta tarea, fue que no se use. Igual, los jugadores la iban a ir a ver y pisar para ver cómo está".

En otro tramo de la entrevista, Julio Falcioni hizo un balance de su corta estadía al frente del plantel y reveló: "Tengo una buena convivencia con Sciacqua, que tiene la difícil misión de ser mánager. Es la conexión entre nosotros y la dirigencia. Estamos viendo un montón de cosas que van más allá de un partido, como las comodidades y el ordenamiento global. Acá entran las divisiones inferiores. Buscamos el camino para darle una perspectiva a futuro a Colón".

Y Falcioni, DT de Colón, expuso: "Ante Boca jugamos con un 4-5-1, con salidas rápidas y terminamos jugando de otra manera, algo que se podía dar en la previa. Lo fuimos modificando luego en los partidos, como el 4-4-2 y el 3-5-2 del pasado partido ante Lanús. Dejamos el 4-3-3 de varios partidos en base al rival y lo seguiremos haciendo. No experimentamos, sino que analizamos al rival para sacar alguna ventaja. Lo más importante es que el jugador se sienta seguro".

Cuando se le preguntó si podrá tener en cuenta en Colón a Cristian Vega, Julio Falcioni contó: "Está bien, está recuperado y trabaja normal. De este lunes se sumó al resto y seguramente estará a disposición para el fin de semana. Quería viajar para jugar ante Lanús pero preferimos darle una semana más para que se termine de recuperar".

Más adelante Julio Falcioni volvió a hablar del Clásico Santafesino que lo tendrá como protagonista dirigiendo a Colón, y afirmó: "Es el primero que voy a dirigir acá. Me tocó participar de varios, como jugador y entrenador. Los clásicos se viven en las ciudades, salvo el Boca-River que es a nivel país. Se vive de manera especial en la semana previa. Esperemos sea un partido tranquilo y que podamos darle una alegría a la gente de Colón, que hace un tiempo no la tiene en este partido. Se disfruta y lo espera el hincha. Por eso lo tomamos como un regalo para ellos. No es una semana especial en cuanto a trabajo, pero sí desde lo motivacional, buscando lo mejor para el equipo".

Mientras que cuando se lo consultó por Unión, Julio Falcioni indicó: "Lo de (Gustavo) Munúa es muy bueno. Viene haciendo un gran trabajo, respeto mucho al rival. Unión tiene un equipo joven, intenso y con buena dinámica, se hace complicado de enfrentar ya que propone partidos muy intensos, con jugadores que se acoplaron bien. Será complicado para los dos, porque nosotros también tenemos lo nuestro. Esperemos que salga un buen partido y que termine en una alegría para los hinchas".

Y el DT de Colón cerró: "El juego de Unión se contrarresta no dándole espacios, ya que si se los damos podemos tener problemas, a eso lo tenemos muy en cuenta ante un equipo intenso. Trato de mirar si tienen algún defecto para aprovecharlo y luego impedirles que usen sus virtudes. Es un clásico especial, porque venimos bien ambos. Esperemos salga un lindo clásico".