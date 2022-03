Dieguito Latorre se lanzó como cantante de trap y lo liquidaron

Dieguito Latorre, hijo menor de Yanina y Diego Latorre, se lanzó oficialmente como cantante de trap.

Al exfutbolista le llovieron las críticas, pero no le hicieron mella y celebró cuando sus amigos salieron a bancarlo.

Cuando todo parecía indicar que activaría alguna carrera universitaria, realizó un volantazo, aprovechó la estancia prolongada de su familia en Miami y se metió de lleno en la industria de la música para desarrollar el ritmo que está en boga, el trap.

Al igual de todos los artistas, Dieguito borró todas sus publicaciones para presentarse ante el mundo como el nuevo trapero argentino. Luego, comenzó a postear cuestiones en referencia a su nueva carrera. Finalmente, el 15 de marzo, mostró su flamante material a todos.

Pero apenas mostró su música, le llovieron cuestionamientos: "Imposible que un cheto sea trapero o hip hop star, las figuras del género desde antaño, en EE. UU. o Latinoamérica provienen de familias humildes y de barrio, no de un country", criticó un usuario.

Rápidamente, una migo de Latorre salió en su defensa: "¿Y vos quien sos salchicha para definir de donde salen los artistas de cierto género? ¿Quién te dio el poder de definir eso? La música es universal y no distingue raza, color de piel o clases sociales. Es una manera de manifestarse y expresarse, y por ser de cierta clase social no podes hacerlo según tu '¿argumento?' Dejalo al pibe tranquilo que hace lo que le gusta y no molesta a nadie, vos seguí gastando tu tiempo en repartir odio en Instagram que todo vuelve!!!", respondió contundente.

El internauta regresó y arremetió: "Los que no se bancan las criticas son ustedes. Eso no es rap real".

Entonces el amigo de Dieguito recogió los guantes y replicó: "JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ tenes razonnnn, hay que escuchar las criticas super constructivas de un siome que tiene Dr. Dre en su biografia y por eso sabe un montón y le da derecho de opinar sobre todo tan libremente. Y que triste que no es rap real :((( porque si escuchas el tema el pibe quería hacer una banda de rap, re boombapero el beat por suerte amigo! ¿Por qué mejor no te pegas un baño? ¿No se te cruzó esa por la cabeza? Estaria cheto".

Lejos de dejar el tema ahí, el seguidor del hijo de Yanina Lattore, lanzó: "El nivel de agresión es increíble loco. ¿No crees que se puede opinar distinto? Que país de mierd* tenemos. Así estamos".

"Jajajajajajajajaj andaaaaaaaa ahora es opinar distinto, mira lo que fue tu comentario que desencadenó esto. Lejos de ser una critica constructiva o de una opinión expresada con respeto. Pero está bien, bajate ahora del barco que el papel que estabas haciendo hablando de rap real y bla bla bla atrás de un teclado era lamentable. ¡No te olvides de pegarte un baño! Abrazo pa, segui dando opiniones que algún bolud* te escuchará algún día. abzzzzzzz me voy a dormir que mañana tengo que laburar y no laburo comentando en Instagram mis opiniones super raperas diciendo quien puede hacer cierto genero de música y quien no. ¡Abrazo Dr Dre!", concluyó.

Ante la defensa de un amigo, el hermano de Lola Latorre saltó para agradecerle y expresarse con vehemencia: “Te amo hermano. Atendiendo boludos".

En medio del lanzamiento y las críticas, Dieguito Latorre también estrenó nombre: Jumpman.

Fuente: Exitoina