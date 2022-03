El Gobernador insistió en “no variar” el esquema tributario

Este viernes, según dijo el presidente Alberto Fernández, comenzará la “guerra” contra la inflación. El gobernador Omar Perotti, que ayer se reunió con el jefe de Estado en la Casa Rosada, insistió en que el camino para dar esa pelea no puede ser con mayor presión fiscal, en referencia a una posible suba de retenciones contra la que ya Santa Fe y otras provincias se manifestaron en contra.

“El esquema tributario es el que genera la suba de precios, allí no tenemos la posibilidad de estar variando”, sostuvo el gobernador y apuntó a “extremar los cuidados en la administración de los recursos”.

“Es algo que critiqué en su momento y ahora. No creo en gravar el agregado de valor, hay que incentivarlo. La producción no puede pagar el mismo derecho de exportación que el poroto de soja. Es una señal de desindustrialización, que es no premiar el agregado de valor, que es no premiar el trabajo”, manifestó.

Perotti volvió a fijar posición sobre la posible suba de retenciones, tema que lo hizo viajar a la Capital Federal para abrir una canal de diálogo con el propio presidente. Sostuvo que la reunión fue positiva aunque regresó a Santa Fe sin respuestas pero con “chances de encontrar algo mejor”, por ejemplo, un precio estabilizador del valor del trigo que podría anunciarse, entre otras medidas, este mismo viernes.

“La experiencia de controlar el precio del trigo para que después el producto llegue más barato al consumidor, eso no se ha dado”, recordó e insistió: “Crecer en lo que se produce es clave”.