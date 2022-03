El policía de Cañada de Gómez recuperará hoy la libertad

El suboficial Luis Alberto Pais, detenido tras ser arrestar a un sospechoso en un estudio jurídico de Cañada de Gómez, será liberado hoy, tras la nutrida movilización y el reclamo de colegas y vecinos de esa ciudad. Así lo anunció ayer la abogada del policía, Nahir Moreno.

La medida entrará en vigencia en un audiencia presencial que se celebrerá a las 11en esa ciudad. "Llegamos a un acuerdo con la Fiscalía para que el oficial Pais recupere su libertad", dijo la letrada en plena manifestación. Tras el anuncio de esa medida, los manifestantes y la pareja del policía que pedían su libertad celebraron en la calle.

"Siento felicidad, mucha felicidad por la libertad de Luis. Teníamos impotencia porque es un personal policial intachable y porque había pruebas que había hecho bien su trabajo, era injusto que quede preso en una celda como un delincuente cuando el delincuente estaba siendo parte de una querella", aseguró Gabriela, compañera del detenido. Y agregó: "Tiene medallas al valor, felicitaciones, le hace honor a la profesión y que él recupere su libertad me hace muy feliz pero más felicidad me genera que lleve su uniforme con tanto orgullo".

Por otro lado aseguró que su pareja le dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo "porque su trabajo estuvo bien hecho. La gente que lo conoce sabe lo profesional que es por eso están acá". También acusó: "La audiencia fue una vergüenza. Sin prueba ni tampoco investigación le dan 40 días de prisión preventiva. Me pregunto si al delincuente se lo investigó y qué esperan para actuar para meter en cana a quien corresponde". Para finalizar, con emoción, Gabriela confesó que Luis saldrá sin causa y "su legajo no se manchará, se va a poner el chaleco y portar su arma, todo lo que él ama".

Ayer unos 300 vecinos de Cañada de Gómez se movilizaron a la Jefatura de la Policía local y ante la Fiscalía para reclamar la libertad del suboficial, detenido la semana pasada por ingresar al estudio jurídico Rossini para aprehender a un sospechoso. Incluso la intendenta Stella Clerici pidió ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que cese la prisión preventiva del uniformado del Comando Radioeléctrico.