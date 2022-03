"La estafadora de Tinder" le robó más de 4 millones de pesos a un joven

Un joven reveló que después de hacer "match" en Tinder con una chica terminó siendo estafado. La presentación judicial, en la que el denunciante aseguró que mediante un engaño le había sustraído $4.500.000, fue hecha en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, ante el Ministerio Público Fiscal, que inició una investigación para dilucidar los hechos.

“Hace alrededor de 3 años conocí a través de una página de citas a esta chica, su nombre era Leila", contó el joven de 25 años, y agregó: "Comenzamos a comunicarnos por WhatsApp. Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener. Yo en principio accedí a ayudarla enviando dinero por distintos montos, con el tiempo esto era más frecuente porque sentía que el vínculo era más cercano, más allá de ser virtual”.

“Durante estos últimos tres años, le giré alrededor de $4.500.000. El dinero decidí enviárselo dado que ella me contaba los problemas por los que pasaba, que eran generalmente relacionados a la mantención de sus hijos, alquiler de vivienda o cuotas que tenía que pagar”, agregó el muchacho; y detalló: “Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar".

"Leila me pasó el teléfono y hablé con el prestamista, para pedirle un tiempo para conseguir la plata. Recuerdo que le envié ese dinero para que Leila pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía de pecho”, siguió el relató de la víctima en su denuncia judicial. El joven admitió que nunca conoció personalmente a la estafadora, quien es buscada por la policía.

Finalmente, el muchacho contó: “Hace una semana ella me escribe y me dice que había accedido a un préstamo, que debía pagárselo. Ante mi negativa, recibo mensajes que me dicen que si no pago iba a sufrir las consecuencias, por lo que lo hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”.

Consejos para evitar una estafa en Tinder

Las llamadas “estafas románticas”, que se conocen en la jerga como estafas de "catfishing", son realizadas por personas que construyen identidades falsas en sitios y aplicaciones de citas. “Construyen una relación, pero muy pronto solicitan dinero. Incluso pueden tratar de persuadir a las víctimas para que les envíen fotos o videos comprometedores para luego intentar chantajearlas”, alertaron desde la Fiscalía de Chubut.

“Muchas de estas estafas siguen un patrón similar. Y hay señales que se deben prestar atención”, indicó el funcionario de Fiscalía Fernando Blanco. “Por ejemplo, hacen creer que viven o trabajan fuera del país en el que se encuentra la víctima, o dan excusas para no verse personalmente o unirse a una videollamada. A la vez, cuentan historias de vida complicadas para argumentar por qué necesitan dinero”, añadió.